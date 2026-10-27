Tranh cãi quanh kết quả giải Quả bóng vàng 2026

Jude Bellingham là một trong số những gương mặt được nhắc tên. Ảnh: Reuters.

Theo AS, trường hợp gây bất ngờ lớn nhất là Jude Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid chỉ đứng thứ 11 dù ghi 7 bàn tại World Cup 2026 và đóng vai trò quan trọng trong hành trình ấn tượng của tuyển Anh. Với màn trình diễn đó, nhiều ý kiến cho rằng Bellingham xứng đáng góp mặt trong top 10.

Một cái tên khác khiến dư luận tiếc nuối là Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là mắt xích không thể thay thế trong hệ thống của HLV Luis Enrique, góp công lớn giúp Paris Saint-Germain bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Dù khép lại mùa giải với 7 bàn và 10 kiến tạo, Vitinha chỉ đứng thứ 14, được cho là chịu ảnh hưởng từ thành tích không như mong đợi của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Vitinha xếp thấp hơn kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Ở vị trí thứ 12, Pau Cubarsi cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trung vệ trẻ của Barcelona thi đấu chững chạc cả trong màu áo CLB lẫn tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt để lại dấu ấn tại World Cup 2026. Cubarsi cũng là chủ nhân giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2026.

Tại gala trao giải QBV năm nay, Cubarsi còn được Lamine Yamal ca ngợi hết lời nhờ màn trình diễn chói sáng. Nhiều người hâm mộ cho rằng tài năng 19 tuổi đáng được xếp trong nhóm 10 cầu thủ hay nhất năm.

Người cuối cùng trong nhóm gây tranh luận là Fabian Ruiz. Tiền vệ của PSG là cầu thủ hiếm hoi giành cú đúp Champions League và World Cup trong cùng mùa giải, nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 10, trong khi một số ngôi sao khác được xếp cao hơn.

Không chỉ vậy, việc Khvicha Kvaratskhelia chỉ đứng thứ 6, Michael Olise xếp sau Erling Haaland, cùng sự góp mặt của Sadio Mane và Julian Quinones trong danh sách đề cử cũng tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng những cái tên như Raphinha, Pedri, Desire Doue, Mikel Oyarzabal hay Unai Simon xứng đáng được tôn vinh. Chính ý kiến trái chiều này càng khiến cuộc bầu chọn QBV 2026 trở thành chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong những giờ qua.

Henry đùa với Yamal Yamal nhận được câu hỏi dí dỏm của vị tiền bối sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2026 tại Gala Quả bóng vàng sáng 27/10.