Tranh cãi quanh ca sĩ 13 tuổi đang gây sốt

A2O LITE đang gây sốt với ca khúc đầu tay Neon đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 của Melon sau khoảng 29 giờ phát hành. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích âm nhạc, độ tuổi của các ca sĩ cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Cả 9 thành viên của nhóm đều chưa thành niên, trong đó có những người sinh năm 2013.

Sự xuất hiện của nhóm làm nóng lại câu hỏi kéo dài nhiều năm tại Hàn Quốc: Liệu những quy định hiện hành có đủ sức bảo vệ các thần tượng nhí, đặc biệt là những em bước lên sân khấu khi chưa hoàn thành bậc trung học cơ sở?

Thần tượng ra mắt từ tuổi 13 không còn hiếm

Việc nghệ sĩ Kpop ra mắt khi còn ở độ tuổi thiếu niên không phải hiện tượng mới, nhất là với Lee Soo Man. BoA ra mắt dưới sự dẫn dắt của ông khi mới 13 tuổi vào năm 2000. Taemin của SHINee và Krystal của f(x) lần lượt ra mắt khi 14 tuổi vào năm 2008 và 2009. NCT DREAM cũng trình làng năm 2016 với thành viên nhỏ tuổi nhất 14 tuổi.

Ngoài ra, Leeseo (IVE), Chiquita (BABYMONSTER)... cũng ra mắt khi 14 tuổi. Trong khi đó, UNIS, nhóm nhạc được thành lập thông qua chương trình tìm kiếm tài năng Universe Ticket của đài SBS, ra mắt tháng 3/2024 với thành viên Lim Seo Won khi đó mới 13 tuổi.

A2O LITE ra mắt với đội hình rất trẻ tuổi. Ảnh: Mnet.

Theo nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun, việc đưa nghệ sĩ ra mắt sớm phản ánh cách nhìn về thời gian phát triển sự nghiệp của thần tượng Kpop.

“Các ca sĩ Kpop cần thời gian để khẳng định vị thế và sự yêu thích của công chúng dành cho một thần tượng nào đó không kéo dài mãi mãi, vì vậy thời kỳ đỉnh cao của họ thực sự khá ngắn”, Jung nói với The Korea Times. Ông cho rằng ra mắt từ sớm giúp nghệ sĩ có thêm thời gian phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, khi độ tuổi ra mắt ngày càng thấp, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng cạnh tranh hay thời gian hoạt động của nghệ sĩ, mà còn ở điều kiện làm việc, học tập và phát triển của những người chưa đủ tuổi trưởng thành.

Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng của Hàn Quốc đặt ra giới hạn về thời gian làm việc và biểu diễn đối với nghệ sĩ vị thành niên.

Theo quy định, người biểu diễn dưới 15 tuổi thường không được làm việc quá 35 giờ mỗi tuần khi tham gia các hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Các em cũng bị cấm làm việc từ 22h đến 6h hôm sau. Tuy nhiên, luật cho phép ngoại lệ đến nửa đêm nếu nghệ sĩ và cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý, trong trường hợp ngày tiếp theo không phải đi học.

AO và Aijing ra mắt khi mới 13 tuổi. Ảnh: Star Today.

Quy định có nhưng còn nhiều lỗ hổng

Một sửa đổi có hiệu lực từ tháng 8/2025 bổ sung các biện pháp bảo vệ nghệ sĩ chưa thành niên. Theo đó, công ty quản lý không được ép buộc các em nghỉ học hoặc bỏ học, áp đặt việc quản lý ngoại hình quá mức hay có hành vi lạm dụng bằng lời nói hoặc thể chất. Các công ty cũng phải chỉ định cán bộ bảo vệ trẻ em để giám sát giờ làm việc và xem xét hợp đồng.

Dù vậy, hiệu quả thực thi những quy định này vẫn là vấn đề gây tranh luận.

Theo The Korea Times, luật hiện không quy định hình phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm giới hạn giờ làm việc và làm việc ban đêm, mà chủ yếu dựa vào biện pháp hành chính. Việc không tuân thủ lệnh nhắc nhở của Bộ Văn hóa có thể dẫn đến mức phạt hành chính lên tới 10 triệu won. Luật cũng chưa quy định hình phạt cụ thể đối với cán bộ bảo vệ trẻ em không thực hiện đúng trách nhiệm.

Một điểm đáng chú ý khác là giới hạn giờ làm việc chỉ áp dụng cho những hoạt động như sản xuất chương trình phát sóng và thu âm, không bao gồm giai đoạn đào tạo trước khi nghệ sĩ ra mắt. Trong khi đó, tòa án Hàn Quốc thường không công nhận thần tượng là “người lao động”, khiến Luật Tiêu chuẩn Lao động - vốn cấm sử dụng lao động dưới 15 tuổi nếu không có giấy phép của chính phủ - thường không được áp dụng đối với nhóm đối tượng này.

Ngoài ra, theo nghiên cứu trình bày tại diễn đàn Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/9, có nhiều vấn đề đáng lo ngại xoay quanh hoạt động của ca sĩ vị thành niên, gồm thiếu thốn thực phẩm nghiêm trọng, suy dinh dưỡng, ngất xỉu và rối loạn kinh nguyệt. Những người được phỏng vấn cũng đề cập đến tình trạng cô lập, áp lực cạnh tranh và khó khăn trong việc duy trì học tập.

Lời bài hát của NewJeans được cho là không phù hợp với độ tuổi các thành viên. Ảnh: ADOR.

Bên cạnh điều kiện đào tạo, cách ngành giải trí xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ trẻ cũng nhiều lần gây tranh cãi.

Năm 2022, NewJeans vấp phải chỉ trích liên quan đến ca khúc Cookie. Một bộ phận công chúng cho rằng có lời bài hát mang hàm ý tình dục. Thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm khi ra mắt mới 14 tuổi. Công ty quản lý ADOR sau đó phủ nhận cách diễn giải này.

Năm 2025, chương trình tìm kiếm tài năng Under15 của đài MBN bị hủy vài ngày trước khi lên sóng giữa những cáo buộc rằng chương trình tình dục hóa trẻ em.

Jung Duk Hyun nhấn mạnh nghệ sĩ trẻ cần được sống đúng với lứa tuổi và thực sự tận hưởng công việc, thay vì phải diễn theo những kịch bản được xây dựng sẵn để đáp ứng mong đợi của người trưởng thành. Theo ông, đây là yếu tố quan trọng để hạn chế những phản ứng tiêu cực đối với việc ra mắt sớm.