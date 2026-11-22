Haaland đá bồi tung lưới Fulham ở phút 25 nhưng bị thổi phạt vì tranh bóng với thủ môn Leno.

Phút 25 trận đấu tại Etihad thuộc vòng 11 Premier League tối 21/11, khi Man City bị Fulham dẫn 1-0 sau bàn mở tỷ số của Rodrigo Muniz, Haaland đón quả tạt và dứt điểm ở cự ly gần. Leno cản được cú sút đầu tiên. Tiền đạo người Na Uy lập tức đá bồi, đưa bóng vào lưới.

Trọng tài Tom Bramall thổi phạt Haaland ngay trên sân. Sau khi xem lại tình huống, tổ VAR đồng tình với quyết định của ông. Theo giải thích của Premier League, bóng vẫn nằm giữa hai bàn tay Leno khi Haaland ra chân lần thứ hai.

Tranh cãi xoay quanh một chi tiết: bóng đã tuột khỏi tay Leno hay chưa? Theo Luật 12, thủ môn được xem là đã kiểm soát bóng khi giữ bóng giữa hai tay, dù chưa ôm sát người.

Nếu Leno để tuột bóng trước khi Haaland chạm chân vào, tiền đạo Man City có quyền đá bồi. Trên NBC Sports, nhà báo Joe Prince-Wright nhận xét ngay cả hình ảnh quay chậm cũng khó giúp người xem phân biệt hai thời điểm ấy.

Maresca kể rằng trong lúc chờ VAR kiểm tra, ông đã hỏi Haaland từ đường biên. Tiền đạo người Na Uy tin chắc bàn thắng hợp lệ. “Tôi đã xem lại sau trận. Theo tôi, Haaland không phạm lỗi”, HLV Man City nói.

Phải sang hiệp hai, Man City mới gỡ hòa nhờ cú vô lê của Elliot Anderson. Trận hòa 1-1 ở vòng 11 giúp đội bóng của Maresca chấm dứt chuỗi ba trận thua tại Premier League. Với Fulham, một điểm ở Etihad cũng khép lại chuỗi 20 trận toàn thua trước Man City trên mọi đấu trường.

Highlights Manchester City 1-1 Fulham Tối 21/11, Manchester City và Fulham hòa nhau 1-1 tại vòng 11 Premier League 2026/27.