U17 Argentina bất ngờ nhận thất bại.

Phút 22, khi tỷ số còn là 0-0, thủ môn Charlie Wilson-Papps chuyền bóng cho Callum McCaskey. Trung vệ Australia dùng tay giữ bóng rồi đặt xuống để phát lên.

Bên đường biên, HLV Diego Placente giơ thẻ yêu cầu trọng tài xem lại. Ông cho rằng Wilson-Papps đã đưa bóng vào cuộc, nên McCaskey phạm lỗi dùng tay trong vùng cấm.

Theo Luật 16 của IFAB, khi phát bóng lên, cầu thủ phải đặt bóng nằm yên trong khu cầu môn. Bóng vào cuộc ngay khi được đá và di chuyển rõ ràng. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài Michael Venne xác định bóng vẫn chưa vào cuộc lúc McCaskey dùng tay, nên không thổi phạt đền.

Tại World Cup U17, FIFA sử dụng hệ thống Football Video Support (FVS). Mỗi đội bắt đầu trận đấu với hai lượt yêu cầu xem lại. Nếu trọng tài đổi quyết định theo yêu cầu, đội bóng được giữ lượt đó. Argentina mất một lượt vì Venne giữ nguyên quyết định.

Tờ AS gọi pha bóng ở Qatar là chuyện “luật Pubill”, nhắc lại tình huống ở tứ kết Champions League hồi tháng 4. Trong trận đấu tại Camp Nou, hậu vệ Marc Pubill của Atletico Madrid cũng dùng tay giữ bóng sau đường chuyền của thủ môn Juan Musso. Barcelona không được hưởng phạt đền và gửi đơn phản đối lên UEFA sau trận.

Trước giờ nghỉ, Wilson-Papps lần lượt cản cú vô-lê của Tobias Goytia và cú sút xa của Giovanni Baroni. Sang hiệp hai, Australia tìm được khoảng trống bên cánh phải. Phút 60, Akol Akon thoát xuống rồi căng bóng vào vùng cấm. Đội trưởng Alvaro Guich nhoài người cản phá, vô tình đưa bóng vào lưới nhà.

Akon sau đó lại thoát xuống bên phải, vượt qua thủ môn Valentin Reigia rồi đưa bóng vào lưới. Trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, nhưng lần này đến lượt Australia yêu cầu xem lại. Venne công nhận bàn thắng, ấn định tỷ số 2-0. FIFA chọn Akon là cầu thủ hay nhất trận. Argentina kết thúc trận với 10 người sau khi Ulises Vallejo nhận thẻ đỏ trực tiếp trong thời gian bù giờ.

Argentina sẽ gặp Mozambique lúc 22h30 ngày 22/11. Mozambique dẫn đầu bảng sau chiến thắng 4-0 trước Đan Mạch, đối thủ cuối cùng của Argentina ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội.

Highlights U17 Australia 2-0 U17 Argentina Tối 19/11, U17 Australia đánh bại U17 Argentina với tỷ số 2-0 tại lượt trận mở màn bảng C U17 World Cup 2026.