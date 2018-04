Tranh cãi Lacazette dùng tay ôm bóng, Arsenal hưởng 11m

Đêm qua (1/4), Arsenal đã có chiến thắng 3-0 trước Stoke City tại vòng 32 Premier League, tạo đà cho cuộc chiến ở tứ kết Europa League vào giữa tuần.

Video bàn thắng gây tranh cãi của Arsenal.

Về mặt tỉ số, có thể thấy Arsenal thắng rất hoành tráng trên sân nhà Emirates nhưng diễn biến trên sân thì ngược lại rất khó khăn cho họ.

Thầy trò HLV Wenger ép sân đối thủ đến tức thở. Cả trận Arsenal cầm đến 71% bóng và áp đảo toàn diện nhưng phải đợi đến phút 75 họ mới mở được tỉ số từ… chấm 11m của Aubameyang. Trước đó, Ozil đã bị phạm lỗi từ tình huống nhạy cảm bị trung vệ Martins Indi cài chân trong vòng cấm.

Có bàn thắng giải tỏa áp lực, đôi chân của các tiền đạo Arsenal trở nên ngoan và thanh thoát hơn, để rồi họ liên tiếp ghi thêm hai bàn nhờ công của Aubameyang (86’) và Lacazette (89’, pen).

Arsenal và cá nhân Ozil đã có một trận đấu vất vả trước Stoke City.

Điều đáng nói, bàn thắng quyết định của Lacazette tạo nên nhiều tranh cãi. Trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, Badou Ndiaye đã dùng vai đẩy Lacazette khiến tiền đạo người Pháp mất đà ngã nhào rồi sẵn tay… ôm luôn bóng.

Khi mà trọng tài Craig Pawson chưa có phản ứng gì thì Badou Ndiaye chạy lại đến chỗ Lacazette dùng tay ôm bóng, rồi đặt xuống sân như chuẩn bị đá phát bóng lên.

Lúc này, trọng tài chính lại thổi còi chỉ tay vào chấm 11m cho Arsenal trong sự ngỡ ngàng của Badou Ndiaye lẫn các cầu thủ Stoke City.

Badou Ndiaye đẩy ngã Lacazette.

Có lẽ, Badou Ndiaye nghĩ rằng trọng tài đã thổi phạt Lacazette lỗi để tay chạm bóng nên anh này mới ôm quả bóng với ý định thực hiện quả đá phạt lên. Nhưng trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Chính việc này đã gây nên những tranh luận của người hâm mộ sau trận đấu. Nếu trọng tài chỉ tay vào chấm 11m vì Ndiaye dùng tay ôm bóng thì không chuẩn, bởi chính Lacazette mới là cầu thủ dùng tay chơi bóng trước. Còn nếu trọng tài thổi phạt đền cho Arsenal vì lỗi Badou Ndiaye đẩy ngã Lacazette thì ông đã xử lý quá chậm.

Arsenal thắng hoành tráng nhưng nhọc nhằn.

Rất may là thế trận lúc này gần như đã an bài nên các cầu thủ Stoke City chỉ phản ứng ở mức vừa phải. Theo nhận định của chúng tôi, trọng tài Craig Pawson chỉ tay vào chấm 11m là do lỗi Ndiaye dùng vai đẩy Lacazette té ngã chứ không phải lỗi Ndiaye dùng tay chơi bóng. Do ông Craig Pawson cắt còi quá chậm nên mới xảy ra tình huống tranh cãi không đáng có này.

GIA ĐỊNH