Tranh cãi khiến Hàn Quốc phải dừng kế hoạch kéo dài giờ học tiểu học

Ông Cha Jung-in, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Tại phiên họp toàn thể ngày 10/11, Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc đã bỏ phiếu bác đề xuất tổ chức lấy ý kiến công chúng liên quan đến kiến nghị phản đối kế hoạch tan học lúc 15 giờ.

Kế hoạch gây tranh luận đề xuất kéo dài giờ học chính khóa của học sinh lớp 1 và lớp 2, từ khoảng 13 giờ hiện nay lên 15 giờ. Mục tiêu là thu hẹp khoảng trống trong việc chăm sóc trẻ sau giờ học, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi làm việc.

Tuy nhiên, đề xuất vấp phải sự phản đối từ các tổ chức giáo viên do lo ngại tăng áp lực học tập cho trẻ và khối lượng công việc của giáo viên. Liên đoàn các Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc cho rằng, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho những học sinh có nhu cầu không đồng nghĩa với việc tăng đồng loạt thời lượng học bắt buộc đối với tất cả học sinh.

Theo tổ chức này, học sinh những lớp đầu cấp tiểu học cần có thời gian học tập phù hợp, đồng thời được vui chơi và nghỉ ngơi đầy đủ. Việc kéo dài thời gian ở trường có thể khiến trẻ mệt mỏi, giảm hứng thú với việc học. Trong khi đó, nếu chưa có phương án bổ sung giáo viên và giảm sĩ số lớp học, chính sách này còn có nguy cơ làm gia tăng áp lực cho đội ngũ nhà giáo, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Tiểu ban chuyên gia của Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc cũng nhận định, dù cần thảo luận về vấn đề giáo dục và chăm sóc học sinh tiểu học, định hướng chính sách và những nội dung còn bất đồng chưa được làm rõ. Do đó, cần xây dựng cách tiếp cận trung lập và chuẩn bị các phương án thay thế trước khi tổ chức tham vấn rộng rãi.

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc Cha Jung-in cho biết, nếu không tổ chức thảo luận công khai ở giai đoạn này, kế hoạch sẽ không thể được đưa vào Đề án Phát triển Giáo dục Quốc gia trung và dài hạn. Tuy nhiên, Ủy ban vẫn có thể xem xét lại vấn đề nếu các điều kiện và nhu cầu tham vấn được xác định rõ hơn.

Đồng Chủ tịch Tiểu ban chuyên gia Choi Young-tae cho rằng, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng các phương án thay thế trước khi đưa vấn đề ra lấy ý kiến công chúng. Như vậy, dù kế hoạch tan học lúc 15 giờ chưa có cơ hội được thúc đẩy trong giai đoạn hiện nay, tranh luận về việc cân bằng giữa thời gian học tập và nhu cầu chăm sóc trẻ tại Hàn Quốc vẫn có thể tiếp tục.