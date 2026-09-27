Tranh cãi cụ ông kéo cô gái, đòi nhường ghế trên tàu điện Hàn Quốc

Cụ ông kéo cô gái, đòi nhường ghế trên tàu điện Hàn Quốc Video ghi cảnh một cụ ông túm quần áo, kéo cô gái khỏi ghế ưu tiên trên tàu điện ngầm Hàn Quốc sau khi cô từ chối nhường chỗ, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội.

Một vụ xô xát xảy ra giữa cô gái và người đàn ông lớn tuổi tại khu vực ghế ưu tiên trên tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Video có tiêu đề "Tranh cãi ghế ưu tiên trên tuyến tàu điện ngầm số 2", cho thấy cụ ông đội mũ phớt chỉ tay vào cô gái đang ngồi trên ghế ưu tiên và yêu cầu cô nhường chỗ. Khi cô gái ra hiệu từ chối, người này túm quần áo và cố kéo cô khỏi ghế. Để phản kháng, nữ hành khách đạp liên tiếp vào đùi đối phương.

Sự việc nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, theo SBS News. Một số người cho rằng người trẻ nên chủ động nhường ghế cho người lớn tuổi, hành động dùng chân đạp cụ ông là thiếu chuẩn mực. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng nhường ghế không phải nghĩa vụ bắt buộc và người đàn ông đã chỉ tay, dùng vũ lực trước.

Những tranh cãi tương tự cũng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội, khi hành khách trẻ và người lớn tuổi xung đột vì ghế ưu tiên trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ghế ưu tiên tại sân bay tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, năm 2021. Ảnh: Reuters.

CNN cho rằng ghế ưu tiên không nhất thiết chỉ dành cho người cao tuổi mà được bố trí cho những hành khách cần chỗ ngồi. Nhóm này có thể gồm người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật hoặc người đang cảm thấy không khỏe.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), video quay trên tàu điện cho thấy hành khách lớn tuổi kéo tóc và đá một phụ nữ tương đối trẻ đang ngồi tại ghế ưu tiên. MTR Hong Kong, đơn vị vận hành hệ thống đường sắt, cho biết chưa nhận được báo cáo về vụ việc song đã nhắc nhở hành khách không sử dụng bạo lực.

Tại Thượng Hải, phụ nữ 32 tuổi và phụ nữ 66 tuổi xảy ra ẩu đả vì chỗ ngồi, khiến cảnh sát vào cuộc điều tra. Tương tự tại Đài Bắc, năm ngoái cơ quan chức năng đã triệu tập hai nữ hành khách xô xát sau khi một bà lão dùng túi xách đánh người trẻ đang ngồi ở khu vực ưu tiên.

Sau nhiều năm tranh luận về những vị trí ưu tiên, Đài Loan (Trung Quốc) đã sửa đổi quy định này. Năm 2025, các nghị sĩ thay đổi tên gọi của ghế và mở rộng đối tượng sử dụng sang "tất cả những người thực sự có nhu cầu" thay vì chỉ giới hạn theo độ tuổi.

Hành khách trên hệ thống MTR Hong Kong thường không nhường ghế ưu tiên cho những người cần chỗ. Ảnh: K.Y. Cheng/SCMP.

Theo nhà báo Will Ripley của đài CNN, nhiều khu vực Đông Á vốn đề cao sự kính trọng người cao tuổi và thứ bậc xã hội. Trong đó, hành động nhường ghế cho người lớn tuổi được xem là một biểu hiện của những giá trị này.

Tuy nhiên, theo ông, quan niệm cho rằng không thể xác định nhu cầu sử dụng ghế ưu tiên chỉ bằng vẻ ngoài đang ngày càng phổ biến. Nhiều người mắc các chứng bệnh hoặc sự mệt mỏi không biểu hiện ra bên ngoài cũng có quyền sử dụng ghế ưu tiên.

Sự thay đổi trong cách nhìn này có thể tạo ra xung đột với những chuẩn mực truyền thống về việc nhường chỗ cho người lớn tuổi.

Đan Châu