Tranh cãi chương trình dọa ma trẻ kén ăn, lười tắm ở Hàn Quốc

Nữ diễn viên hóa trang thành ma dọa nạt trẻ em tham gia chương trình tại Làng văn hóa dân gian Hàn Quốc, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Korea Herald.

Chương trình mang tên "kỷ luật bằng ma" tại Làng văn hóa dân gian Hàn Quốc, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, đang gây tranh cãi. Trong hoạt động này, các diễn viên hóa trang thành những nhân vật kinh dị tiếp cận trẻ được cha mẹ đưa đến vì các thói quen như kén ăn, ăn vạ hoặc không chịu tắm. Họ liên tục dọa nạt cho đến khi trẻ hứa sẽ thay đổi hành vi.

Trên mạng xã hội, những nhân vật này còn được gọi là "Oh Eun-young bóng tối", ám chỉ bác sĩ tâm thần kiêm chuyên gia nuôi dạy trẻ Oh Eun-young, nổi tiếng qua các chương trình truyền hình về hành vi trẻ em.

Theo Korea Herald, chính quyền thành phố Yongin đã nhận được 9 đơn khiếu nại về chương trình thông qua cổng kiến nghị trực tuyến của chính phủ. Một đơn đề nghị điều tra hành vi "bạo hành trẻ em" cũng được gửi đến cảnh sát. Ngoài ra, một khiếu nại khác được cho là đã chuyển đến Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc.

Hai con gái của nữ ca sĩ Lee Ji-hye chụp ảnh cùng diễn viên hóa trang thành ma tại Làng văn hóa dân gian Hàn Quốc, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Instagram nhân vật.

Tranh cãi càng gia tăng sau khi ca sĩ Lee Ji-hye đăng video lên YouTube hôm 9/11, ghi lại trải nghiệm của hai con gái khi tham gia chương trình.

Trong video, Lee cho biết từng nghe nhiều người kể về hoạt động này nên muốn đưa con đến để kiểm chứng hiệu quả. Dù hiểu phương pháp trên có thể gây ra những ý kiến trái chiều, cô không nghĩ trải nghiệm thực tế lại có khả năng khiến trẻ tổn thương tâm lý.

Con gái út của Lee, bé Elly, 5 tuổi, tỏ ra sợ hãi ngay khi nhìn thấy diễn viên hóa trang thành ma. Khi Lee nói với nhân vật này rằng Elly không thích tắm, người đóng vai ma dọa "sẽ bắt những đứa trẻ lười tắm hoặc không đánh răng". Elly bật khóc và hứa sẽ chăm chỉ tắm rửa, làm bài tập về nhà.

Sau trải nghiệm, Lee viết trên mạng xã hội rằng phương pháp này đã phát huy tác dụng. Con gái cô hiện chủ động làm bài tập và đi tắm.

Đại diện Làng văn hóa dân gian Hàn Quốc cho biết phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con tham gia chương trình. Đơn vị sẽ dừng các buổi trải nghiệm nếu trẻ quá sợ hãi. Họ cũng dự kiến điều chỉnh cách vận hành vào năm tới.

Những người phản đối cảnh báo nếu dùng nỗi sợ để uốn nắn hành vi có thể khiến trẻ nhỏ lo âu quá mức, thậm chí chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng hoạt động được tổ chức với sự đồng ý của cha mẹ, không đơn thuần dựa vào việc hù dọa trẻ. Họ cũng nhận định những chỉ trích nhằm vào chương trình đang bị đẩy đi quá xa.

Dự kiến cuối tháng này, chính quyền thành phố Yongin sẽ phối hợp các chuyên gia về trẻ em và cảnh sát kiểm tra Làng văn hóa dân gian Hàn Quốc để đánh giá chương trình. Đại diện thành phố cho biết hiện chưa có đủ cơ sở để xác định hoạt động này có cấu thành hành vi bạo hành trẻ em hay không.

Các diễn viên hóa trang thành ma dọa nạt trẻ em tham gia chương trình tại Làng văn hóa dân gian Hàn Quốc, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Cắt từ video.