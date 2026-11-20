Bức bích họa trên taluy đường Trương Công Định rộng 550 m2 đang nhận được sự quan tâm. Ảnh: Nhân Đà Lạt Street.

Công trình bích họa trên taluy cầu thang bộ nối đường Trương Công Định với Phan Đình Phùng (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) được triển khai từ ngày 4/10 nhằm chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11 (ngày 12-31/12). Bích họa tái hiện khung cảnh núi rừng, hoa cẩm tú cầu cùng một số kiến trúc tiêu biểu của Đà Lạt.

Công trình đang thi công, màu sơn chưa khô, nhưng đã dấy lên nhiều ý kiến tranh luận về màu sắc và sự hài hòa với cảnh quan đô thị.

Thùy Dung (hiện sống ở phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho rằng làm mới và làm đẹp không giống nhau. Bức bích họa vẫn đẹp nếu xét riêng. Tuy nhiên, khi đặt trong cảnh quan chung sẽ thiếu liên kết do màu sắc quá sặc sỡ, trong khi Đà Lạt vốn được nhớ đến bởi cảnh quan nhẹ nhàng, tự nhiên. Cầu thang bộ cũng sẽ khó di chuyển hơn, đặc biệt là với người lớn tuổi.

"Tôi hiểu bức bích họa xuất phát từ mong muốn nâng cấp diện mạo đô thị, nhưng phải phù hợp với tinh thần điểm đến. Thay vào đó nên trồng thêm mai anh đào, thông, vạt hoa cẩm tú cầu hoặc hoa theo mùa", cô bày tỏ.

Ngược lại, du khách Minh Anh (TP.HCM) ủng hộ công trình bích họa của địa phương. Cầu thang bộ cuối đường Trương Công Định - Phan Đình Phùng trước đây taluy bám rong rêu, thường dùng làm điểm tập kết rác. Sau khi thi công, thay lan can, khu vực này tươi mới và sạch đẹp, thu hút ánh nhìn hơn.

Cầu thang bộ nối đường Trương Công Định với Phan Đình Phùng trước (năm 2022) vào sau khi thi công công trình bích họa. Ảnh: Nhân Đà Lạt Street.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về những tranh luận xoay quanh công trình bích hoạ, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hương - Đà Lạt, nói rằng công trình được thực hiện bởi các đoàn thể phường. Bức bích họa cũng bám theo những nét cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt, dự kiến hoàn thành vào cuối tuần (21-22/11).

Mục đích chính là cải tạo không gian để đón mùa lễ hội và cao điểm du lịch, bởi khu vực này mất vệ sinh, tủ điện bị vẽ lung tung gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ông Tuấn nhấn mạnh 3 cây mai anh đào tại đây đã bị sâu bệnh và di dời từ năm 2023-2024, phường không chặt bỏ để phục vụ công trình bích họa. Thời gian tới sẽ trồng thêm cây mai anh đào, tăng sự sinh động cho không gian.

Công trình bích họa thi công trên đèo Prenn. Ảnh: Đà Lạt - Lâm Đồng.

Ngoài ra, ở gần đầu đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), một bức bích họa dài khoảng 100 m cũng được thi công trên vách taluy dương với chủ đề "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh". Màu sắc và vị trí công trình tiếp tục là vấn đề gây chú ý.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết sẽ lắng nghe ý kiến từ người dân, du khách về 2 công trình. Đồng thời cân nhắc, điều chỉnh các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông, di chuyển và thẩm mỹ để phù hợp với Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11 sắp diễn ra.