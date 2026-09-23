Tranh cãi bủa vây bộ phim của Tom Cruise

Theo Variety, Digger vừa có buổi chiếu sớm dành cho giới phê bình điện ảnh, báo giới. Tuy nhiên, tác phẩm đang nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều, từ "kỳ quặc", "gây khó chịu" cho đến "tuyệt phẩm điện ảnh".

Được kỳ vọng là cú hích lớn cho mùa giải thưởng năm nay, tác phẩm hài đen châm biếm Digger của đạo diễn Alejandro González Iñárritu (người đứng sau Birdman và The Revenant) lại tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội ngay trong buổi ra mắt.

Matt Neglia, sáng lập trang Next Best Picture, nhận xét đây là vai diễn biến ảo và thú vị nhất của Tom Cruise trong nhiều năm qua. Dù vậy, ông cũng cho rằng kịch bản tham vọng của Iñárritu bị mất cân bằng khi quá sa đà vào những mảng miếng trình diễn kỳ quái nhưng rỗng tuếch.

Digger gây tranh luận sau buổi chiếu sớm. Ảnh: Warner Bros.

Trong khi đó, nhà phân tích Clayton Davis của tờ Variety dành sự tôn trọng cho sự mạo hiểm của đạo diễn: "Tom Cruise và John Goodman đã có màn thể hiện xuất sắc, thiết kế sản xuất và quay phim rất ấn tượng. Dù một số chi tiết chưa thực sự gắn kết, tôi vẫn ước phim khai thác triệt để hơn sự phi lý và châm biếm mà nó hướng tới".

Ở chiều ngược lại, một số nhà phê bình không tiếc lời chê bai. Joey Magidson (Awards Radar) gọi bộ phim là "một đống hỗn độn" và thiếu tính giải trí. Cây bút Edward Douglas thậm chí dự đoán phim sẽ nhận điểm đánh giá từ khán giả (CinemaScore) "thảm họa", còn nhà báo Mike Ryan thẳng thừng đánh giá bộ phim là "gây khó chịu".

Dù vậy, Digger vẫn nhận được những lời khen cánh mũi từ giới chuyên môn hàn lâm. Jim Hemphill của IndieWire khẳng định đây không chỉ là vai diễn hay nhất của Tom Cruise kể từ Magnolia (1999) mà còn là "một trong những phim điện ảnh táo bạo và có thị giác sáng tạo nhất từng được thực hiện".

Đồng quan điểm, nhà báo Anne Thompson (IndieWire) đánh giá tác phẩm là "một bộ phim nghệ thuật dũng cảm và tuyệt đẹp", tuy khó chinh phục khán giả đại chúng nhưng sẽ là ứng viên nặng ký tại giải Oscar.

Digger xoay quanh một ông trùm dầu mỏ vô tình gây ra thảm họa sinh thái toàn cầu. Ảnh: Warner Bros.

Nội dung Digger xoay quanh Digger Rockwell (Tom Cruise thủ vai) - một tỷ phú giàu có phải gánh trên vai nhiệm vụ giải cứu thế giới khi một giàn khoan dầu của ông gặp sự cố, gây ra thảm họa môi trường trên toàn cầu. Tác phẩm quy tụ dàn sao danh tiếng bao gồm Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg và Jesse Plemons.

Đáng chú ý, Digger đánh dấu sự trở lại của Tom Cruise với dòng phim tâm lý - nghệ thuật dành cho người trưởng thành sau hơn một thập kỷ càn quét phòng vé bằng các bom tấn hành động. Trong 10 năm qua, bộ phim hiếm hoi không thuộc thể loại hành động của anh chỉ có American Made (2017). Nhìn xa hơn trong vòng 20 năm, những lần tài tử mạo hiểm thử sức với phim tâm lý hay hài hước chỉ đếm trên đầu ngón tay như Rock of Ages, Lions for Lambs, Tropic Thunder hay Valkyrie.

Sự trở lại này từng khiến giới quan sát kỳ vọng Tom Cruise sẽ là ứng viên sáng giá cho đường đua Oscar năm nay. Tuy nhiên, những phản ứng chia rẽ nảy lửa hiện tại đang khiến chiến dịch săn giải thưởng của phim trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Trước khi gây xôn xao về chất lượng nội dung, Digger đã thu hút sự chú ý nhờ tạo hình hoàn toàn khác lạ của Tom Cruise. Để hóa thân vào nhân vật tỷ phú Digger Rockwell, tài tử 60 tuổi phải khoác lên mình lớp hóa trang giả định (prosthetics) cực kỳ nặng nề.

Chia sẻ trên podcast New Heights, Tom Cruise tiết lộ quy trình hóa trang ban đầu ngốn của anh tới 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Với tính cách cầu toàn và kỷ luật sắt, nam diễn viên đã chủ động làm việc với đội ngũ hóa trang để rút ngắn tối đa thời gian này.

"Tôi bảo với người bấm giờ rằng: 'Anh thấy 6 tiếng này không? Khi chúng ta hoàn thành bộ phim, con số này phải dưới 1 tiếng'. Họ đều gạt đi và nói điều đó là không thể", Tom Cruise kể lại. "Tôi đáp lại: 'Nếu ngay từ đầu các anh đã nói không làm được, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới đích'. Thế là chúng tôi canh giờ cho từng mảnh hóa trang, liên tục diễn tập và luyện tập".

Cuối cùng, sự kiên trì của anh đã giúp quy trình hóa trang phức tạp rút xuống chỉ còn vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Bộ phim Digger do hãng Warner Bros. phát hành, dự kiến chính thức ra rạp từ ngày 1/10.

Trang IndieWire từng đưa tin kinh phí sản xuất của Digger rơi vào khoảng 125 triệu USD (hoặc có thể cao hơn, theo một số nguồn tin nội bộ). Con số này vẫn chưa phải là mức ngân sách kỷ lục của Alejandro González Iñárritu nếu so với The Revenant (2015) - siêu phẩm sinh tồn giữa băng tuyết từng mang về cho ông giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar.

Tuy nhiên, nếu cộng thêm chi phí tiếp thị và chiến dịch đua giải thưởng, một nguồn tin trong ngành tiết lộ bộ phim sẽ cần đạt doanh thu toàn cầu từ 300 triệu USD trở lên mới có thể hòa vốn.