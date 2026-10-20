Tranh cãi BTS và BIGBANG tại MAMA 2026

Việc BTS không góp mặt trong các hạng mục liên quan đến vũ đạo tại MAMA Awards 2026, trong khi BIGBANG được đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất" của nhóm nhạc nam đang trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Dù vẫn xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng, sự vắng mặt của BTS khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn đề cử năm nay.

Ngày 12/10, ban tổ chức MAMA Awards 2026 công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng. BTS tiếp tục nhận được sự chú ý khi góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ của năm" và "Album của năm" với album phòng thu ARIRANG. Ca khúc SWIM được đề cử ở hạng mục "Trình diễn giọng hát nhóm xuất sắc nhất", trong khi 2.0 cạnh tranh tại hạng mục "Video âm nhạc xuất sắc nhất".

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là BTS không có tên trong danh sách đề cử "Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất" của nhóm nhạc nam và "Biên đạo xuất sắc nhất". Đây đều là những hạng mục gắn liền với yếu tố trình diễn trên sân khấu, vốn là một phần quan trọng trong hình ảnh của nhóm nhạc toàn cầu này.

Ở chiều ngược lại, BIGBANG được đề cử "Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất" của nhóm nhạc nam với ca khúc mới BiiiG. Nhóm sẽ cạnh tranh cùng nhiều nghệ sĩ khác, gồm ATEEZ, BOYNEXTDOOR, CORTIS, RIIZE, Stray Kids, TWS và ZEROBASEONE.

Đáng chú ý, BTS và BIGBANG cùng góp mặt trong danh sách đề cử "Video âm nhạc xuất sắc nhất" với 2.0 và BiiiG. Tuy nhiên, tại hạng mục vũ đạo, chỉ BIGBANG được lựa chọn, còn ở hạng mục "Biên đạo xuất sắc nhất", cả hai nhóm đều vắng mặt.

Sự khác biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ quốc tế. Sau khi danh sách đề cử được công bố, nhiều bài đăng trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến đặt câu hỏi về lý do BTS không được lựa chọn ở hạng mục "Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất" của nhóm nhạc nam.

Một bộ phận khán giả cho rằng 2.0 xứng đáng có cơ hội cạnh tranh ở những hạng mục liên quan đến vũ đạo và biên đạo. Với những người này, việc ca khúc được đề cử "Video âm nhạc xuất sắc nhất" nhưng không xuất hiện trong các hạng mục trình diễn khiến kết quả lựa chọn trở nên khó hiểu.

Dẫu vậy, không phải tất cả đều đồng tình với quan điểm trên. Một số ý kiến cho rằng việc được đề cử ở một hạng mục không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ phải góp mặt trong mọi hạng mục khác. Kết quả còn phụ thuộc vào các tiêu chí đánh giá riêng, thành tích nhạc số cũng như nhận định của hội đồng chuyên môn.

Theo tiêu chí lựa chọn người chiến thắng được công bố, các hạng mục thể loại như Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất có tỷ trọng 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo và 50% thành tích nhạc số trong nước, quốc tế. Trong khi đó, hạng mục "Biên đạo xuất sắc nhất" được quyết định hoàn toàn dựa trên đánh giá của hội đồng giám khảo.

Những tiêu chí này cho thấy kết quả đề cử không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng hay sức ảnh hưởng của nghệ sĩ mà còn liên quan đến các yếu tố được quy định cho từng hạng mục. Tuy nhiên, việc BTS vắng mặt trong hai hạng mục vũ đạo vẫn là chủ đề khiến người hâm mộ đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau.

Đối với BIGBANG, việc được đề cử với BiiiG tiếp tục đưa nhóm vào cuộc cạnh tranh tại một trong những giải thưởng âm nhạc lớn của Hàn Quốc. Trong khi đó, BTS vẫn có cơ hội cạnh tranh ở nhiều hạng mục quan trọng, đặc biệt là "Nghệ sĩ của năm" và "Album của năm" với ARIRANG.

MAMA Awards 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Khi lễ trao giải đến gần, kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời cho cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ, đồng thời cho thấy cách những tiêu chí chuyên môn và thành tích âm nhạc được phản ánh trong các hạng mục năm nay.