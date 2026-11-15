Tràng Xá nỗ lực nâng tầm nông sản địa phương

Nông sản được bày bán tại Chợ đêm văn hóa Tràng Xá.

Phát huy lợi thế nông nghiệp

Trên khu đồi của gia đình ở xóm Hợp Nhất, chị Vũ Thị Mến lựa chọn phát triển bưởi da xanh kết hợp trồng dưa lưới. Bên cạnh kinh nghiệm sản xuất, chị chủ động tìm hiểu kiến thức trên internet, tham quan các mô hình ở nhiều nơi để học hỏi, áp dụng vào thực tế. Hiện gia đình chị duy trì khoảng 150 cây bưởi da xanh. Cùng với đó, mô hình trồng dưa lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với một số cây trồng truyền thống.

Chị Mến chia sẻ: "Gia đình luôn mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, diện tích đất còn hạn chế, trong khi việc hoàn thiện hồ sơ, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ vẫn là những khâu gia đình chưa có nhiều kinh nghiệm".

Chị Mến đã trồng thành công dưa lưới trên đồi bãi của gia đình.

Khó khăn trong tiêu thụ nông sản cũng là thực tế mà nhiều hộ trồng cây ăn quả ở Tràng Xá đang gặp phải. Hơn 20 năm gắn bó với cây bưởi, gia đình bà Nguyễn Thị Nga ở xóm Làng Đèn từng bước mở rộng diện tích lên khoảng 4.000m2, chủ yếu trồng bưởi Diễn. Thế nhưng, vài năm gần đây, giá bưởi giảm, việc tiêu thụ ngày càng khó khăn, có thời điểm sản phẩm thu hoạch không bán được. Vì vậy, năm nay gia đình bà gần như không đầu tư chăm sóc vườn cây. Bà Nga mong muốn được hỗ trợ quảng bá, kết nối đầu ra để duy trì và phát triển diện tích bưởi hiện có.

Thực tế trên cho thấy, dù có tiềm năng nông nghiệp và người dân chủ động đổi mới phương thức sản xuất, Tràng Xá vẫn gặp không ít khó khăn trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản. Đây cũng là những rào cản trong quá trình phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Tràng Xá có thêm dư địa để khai thác lợi thế nông nghiệp. Hiện xã có khoảng 650ha chè, sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt từ 8.500-8.700 tấn; diện tích bưởi khoảng 200ha, na 137ha và thanh long khoảng 22ha. Đây là những cây trồng có tiềm năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Sản xuất theo chuỗi liên kết

Để khai thác hiệu quả lợi thế này, địa phương chú trọng phát triển kinh tế tập thể, từng bước tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. HTX Nông sản an toàn Liên Minh là một trong những mô hình tiêu biểu. Hiện HTX quản lý 51ha chè, bình quân mỗi ngày thu mua khoảng 1 tấn chè tươi, chế biến được khoảng 140-170kg chè khô. Sản lượng bình quân hằng năm đạt từ 50-60 tấn chè khô, doanh thu khoảng 13 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của các hộ thành viên đạt từ 13-15 triệu đồng/tháng.

Cùng với tổ chức sản xuất, chế biến, HTX chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hiện một số sản phẩm OCOP của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Thị Huệ, thành viên HTX, cho biết, tham gia HTX giúp các thành viên yên tâm hơn trong sản xuất, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm.

Diện tích chè an toàn của Tràng Xá.

Tuy nhiên, hoạt động của HTX vẫn gặp khó khăn trong quảng bá thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số. Theo bà Hoàng Thị Hải, Giám đốc HTX Nông sản an toàn Liên Minh, phần lớn lao động của HTX là phụ nữ lớn tuổi, có kinh nghiệm thu hái, chế biến nhưng còn hạn chế về kỹ năng ứng dụng công nghệ. Vì vậy, HTX mong muốn được hỗ trợ nhân lực có chuyên môn và kiến thức khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ

Hiện xã Tràng Xá có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm: Trà hoa vàng Hakodae Orgavina; Trà tôm nõn Liên Minh; Trà hoa đu đủ đực Liên Minh; Trà hoa đu đủ đực Liên Minh ướp mật ong và Trà Liên Minh. Kết quả này góp phần khẳng định nỗ lực khai thác lợi thế nông nghiệp, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, sau khi được công nhận, việc duy trì chất lượng, mở rộng sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ vẫn là bài toán đặt ra. Trước yêu cầu đó, Tràng Xá đang tìm thêm những cách làm mới để quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản.

Thời gian gần đây, xã tổ chức Chợ đêm văn hóa vào ngày 26 âm lịch hằng tháng. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, phiên chợ còn là nơi người dân trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng. Qua đó, địa phương tạo thêm kênh quảng bá trực tiếp, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Xá cho hay: Địa phương xác định phát triển sản phẩm OCOP là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; một số chủ thể chưa tiếp tục duy trì sản phẩm sau khi được công nhận do sản lượng và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân liên kết trong sản xuất, hướng tới thành lập các tổ hợp tác, HTX; đồng thời quan tâm hỗ trợ các chủ thể xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm.

Xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hồ sơ, đạt chứng nhận mà quan trọng hơn là duy trì chất lượng, tổ chức sản xuất ổn định và tìm được thị trường tiêu thụ bền vững. Với Tràng Xá, để lợi thế nông nghiệp thực sự chuyển hóa thành giá trị kinh tế, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.