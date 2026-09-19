Trang trọng Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XVII và lễ Giỗ Tổ sân khấu

Ngày 4-1-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg về việc lấy ngày 12-8 âm lịch hằng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam. Đây là dịp để động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sân khấu phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, sáng tạo nhiều tác phẩm và hoạt động sân khấu có ý nghĩa phục vụ nhân dân; đồng thời thu hút sự quan tâm, tham gia của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trần Lam

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẳng định, ngày 12-8 âm lịch hằng năm là ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu. Đây là dịp bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua những định kiến của xã hội để sáng tạo nên những loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tri ân khán giả đã đồng hành, bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.

“Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XVII và lễ Giỗ Tổ sân khấu được tổ chức để các nghệ sĩ, người làm sân khấu thành kính tri ân các bậc tiền nhân tiên tổ, đồng thời nguyện đoàn kết đem hết sức mình cùng nhau sáng tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng để phục vụ nhân dân, góp phần đưa nền sân khấu Việt Nam phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, để hoàn thành sứ mệnh quang vinh của người nghệ sĩ sân khấu với đất nước, với nhân dân”, NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

Tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho các nghệ sĩ. Ảnh: Trần Lam

Trong thời gian qua, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, sáng tác, nghiên cứu và đối ngoại.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X được với gần 700 đại biểu tham dự, bầu Ban Chấp hành mới và đề ra phương hướng phát triển hoạt động sân khấu trên cả nước trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội cũng tổ chức trại sáng tác; phối hợp tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026; phối hợp tổ chức tọa đàm “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số” và hội thảo khoa học “Giáo sư - Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”.

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển sân khấu Việt Nam cho các nghệ sĩ. Ảnh: Trần Lam

Phát huy truyền thống đoàn kết, trong thời gian tới, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tập trung tổ chức những hoạt động nghề nghiệp quan trọng như Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, các cuộc thi Tài năng Diễn viên chèo toàn quốc, Tài năng Diễn viên kịch nói toàn quốc và xét, trao giải thưởng nghệ thuật năm 2026...

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động Hội giai đoạn 2020-2025 và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển sân khấu Việt Nam cho các nghệ sĩ.