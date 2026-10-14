Trang trọng Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự lễ truy điệu. Ảnh: Lương Anh

Đoàn đại biểu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham dự lễ viếng. Ảnh: Lương Anh

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố; đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ và Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam di quách hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Thành phố Đồng Nai dự lễ có các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu.

Trước lễ viếng, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú và các nhà bia liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lần lượt đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Những vòng hoa, nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu thành phố Đồng Nai dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lương Anh

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống thủy chung, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm biến đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời; ra sức xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Từ ngày 23-6 đến 13-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng. Do chiến tranh ác liệt, kéo dài, phần lớn HCLS quy tập trong đợt này chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc, đồng chí bày tỏ mong muốn anh linh các liệt sĩ, dù quê hương ở đâu, hãy coi Thành phố Hồ Chí Minh là quê hương, là mảnh đất lành để yên nghỉ trong tình thương yêu, sự chăm sóc của đồng bào, đồng đội.

Các lực lượng nghiêm trang làm nhiệm vụ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về lòng đất mẹ. Ảnh: Nguyệt Hà - Lương Anh

“Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào, tiếp tục hành trình tìm kiếm HCLS cho đến khi không còn thông tin nữa” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.

Các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay nhân dân. Ảnh: Lương Anh - Nguyệt Hà

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức di chuyển HCLS lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tổng số 731 HCLS được an táng, có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được đặt chung trong một quách tập thể. Từ Công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa HCLS đi qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, tiếp tục theo đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, với quãng đường khoảng 26km.

..."Cùng chung không khí trang nghiêm, xúc động tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, cộng đồng và các nhà hảo tâm phường Lâm Viên - Đà Lạt đã chung tay đóng góp hơn 6,5 ngàn nhành cúc trắng để phát miễn phí cho người dân trong sáng 14-10 để tiễn đưa các liệt sĩ về lòng đất mẹ..." - Thiếu tướng NGUYỄN THÀNH TRUNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Dọc tuyến đường, đông đảo người dân cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trên những con đường của thành phố hôm nay, lòng biết ơn nối liền các thế hệ, cùng hướng về những người đã góp máu xương làm nên hòa bình.