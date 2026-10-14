Trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: chinhphu.vn

Tham dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng dự sự kiện có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đơn vị Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: chinhphu.vn

Trước Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng chí Lê Minh Hưng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14.10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, nền tảng số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các cựu chiến binh vào viếng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: chinhphu.vn

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2027); quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh TP.HCMcùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 03 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương.

Các tầng lớp nhân dân vào viếng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: chinhphu.vn

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, do đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân, do đồng chí đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu đại diện Lãnh đạo và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh dâng hoa, dâng hương.