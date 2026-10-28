Trang trọng Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận

Tham dự buổi lễ có ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong thực hiện nghi thức chỉnh hoa.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đọc điếu văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Điếu văn nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình và ký ức dân tộc.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu và lực lượng chức năng thực hiện các nghi lễ di chuyển hài cốt, thu Quân kỳ, hạ huyệt và an táng theo chương trình.

Những nén hương, những cánh hoa và nắm đất được đặt xuống các phần mộ trong niềm thành kính, như lời tri ân gửi đến những người đã nằm lại nơi chiến trường.

Từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 25 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận lần này được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường gồm: Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử và Đô Vinh.

Ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc điếu văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình thay đổi theo thời gian, dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, nhân chứng lịch sử ít dần.

Bên cạnh đó, thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ còn thiếu, phân tán, gây trở ngại cho công tác xác minh.

Trước những khó khăn đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Nhân dân kiên trì thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, xác minh dấu tích chiến tranh, từng bước xác định các khu vực còn hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng đại biểu di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên khẳng định: “Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim", tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc”.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi của thân nhân những người đã hy sinh.

Bí thư Trần Phong và các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa vào phần mộ các liệt sĩ.

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong cung cấp thông tin, xác minh địa điểm chôn cất.

Qua đó, từng bước đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của gia đình và thân nhân.