Trang trọng lễ truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. (Ảnh: H.M)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại biểu dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị, trong đó có các hài cốt được an táng trong mộ tập thể.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. (Ảnh: H.M)

Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ bên đồng đội.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Dịp này, đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị.