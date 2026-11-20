Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng - người ĐVTN Cộng sản đầu tiên, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hi sinh to lớn của anh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tối 20/11, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh”, nhân kỷ niệm 95 năm ngày hy sinh anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 - 21/11/2026). Chương trình do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tổ chức.

Các đại biểu thể hiện tấm lòng thành kính và nguyện hứa phát huy sức trẻ của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống, luôn hoàn thiện bản thân để sống nhân ái và trách nhiệm, sống cống hiến và ý nghĩa.

Tại nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, các đại biểu cùng thắp lên những ngọn nến thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, người đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ vì lý tưởng cách mạng.

Sau lễ dâng hương, thắp nến tri ân, chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thực hiện đã tái hiện cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và tinh thần đấu tranh kiên cường của người anh hùng trẻ tuổi thông qua các tiết mục ca, múa và sân khấu hóa.

Trước đó, tại thôn Tân Bình (xã Việt Xuyên), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em - thân nhân anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng phối hợp Đoàn xã Thạch Hà, Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng. Chuỗi hoạt động là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong học tập, lao động và xây dựng quê hương, đất nước.