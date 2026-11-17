Trang trọng lễ rước Quan Hoàng Mười vân du ở đền Chợ Củi
Lễ rước Quan Hoàng Mười vân du ở đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an.
Đền Chợ Củi thờ Quan Hoàng Mười - một vị thánh trong Tứ phủ Thánh hoàng của tín ngưỡng Đạo Mẫu Việt Nam. Trong tâm thức người dân Hà Tĩnh, Quan Hoàng Mười còn gắn liền với hình tượng lịch sử - vị tướng Lê Khôi, cháu ruột vua Lê Lợi, người từng lập nhiều công lao hiển hách trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Hằng năm, chính quyền địa phương trang trọng tổ chức lễ giỗ Đức thánh tại đền Chợ Củi vào ngày 10/10 (âm lịch) để tri ân và tưởng nhớ tới Đức quan Hoàng Mười - “Thánh Minh xứ Nghệ”, Hộ quốc hy sinh giữa phong ba bão táp, hiển linh an dân mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/trang-trong-le-ruoc-quan-hoang-muoi-van-du-o-den-cho-cui-post320449.html