Chiều 17/11, tại đền Chợ Củi, UBND xã Nghi Xuân tổ chức lễ rước kiệu Quan Hoàng Mười vân du. Đây là hoạt động trong dịp lễ hội đền Chợ Củi năm 2026.

Ngay sau lời hiệu triệu cùng 3 hồi trống, chiêng, các bô lão, đội tế lễ, lực lượng rước kiệu trong trang phục nghi lễ truyền thống khởi kiệu Quan Hoàng Mười.

Kiệu rước Quan Hoàng Mười.

Lễ rước kiệu truyền thống tái hiện Quan Hoàng Mười vân du thăm thú xóm làng, nghe ngóng đời sống Nhân dân.

Đoàn rước kiệu trang nghiêm di chuyển qua các tuyến đường dọc theo bờ sông Lam.

Lễ rước thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức của Nhân dân đối với các bậc tiền nhân và Đức Thánh Quan Hoàng Mười, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tài lộc, bình an.

Nghi lễ thu hút người dân địa phương và du khách thập phương cùng đồng hành, tạo nên một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Hà Tĩnh.

Cũng trong sáng nay (17/11), chính quyền địa phương đã tổ chức lễ rước cấp thủy trong khuôn khổ lễ hội đền Chợ Củi năm 2026.

Lễ rước cấp thủy Quan Hoàng Mười thể hiện tín ngưỡng, cầu mong các bậc tiền nhân phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn thuận lợi.

Đền Chợ Củi thờ Quan Hoàng Mười - một vị thánh trong Tứ phủ Thánh hoàng của tín ngưỡng Đạo Mẫu Việt Nam. Trong tâm thức người dân Hà Tĩnh, Quan Hoàng Mười còn gắn liền với hình tượng lịch sử - vị tướng Lê Khôi, cháu ruột vua Lê Lợi, người từng lập nhiều công lao hiển hách trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Hằng năm, chính quyền địa phương trang trọng tổ chức lễ giỗ Đức thánh tại đền Chợ Củi vào ngày 10/10 (âm lịch) để tri ân và tưởng nhớ tới Đức quan Hoàng Mười - “Thánh Minh xứ Nghệ”, Hộ quốc hy sinh giữa phong ba bão táp, hiển linh an dân mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà.