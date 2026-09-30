Trang trọng lễ kỷ niệm 726 ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Nghệ An

Các đại biểu tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

Hưng Đạo Đại Vương tên húy là Trần Quốc Tuấn, còn gọi là Trần Hưng Đạo. Theo như tài liệu để lại, ông sinh năm 1228, mất ngày 20 tháng 8 âm lịch, năm Canh Tý 1300, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, thuộc dòng dõi tôn thất nhà Trần. Quê ông ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam Hạ, nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là người khôi ngô, tuấn tú, thông minh xuất chúng, văn võ song toàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh Nguyễn Quang Vinh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: TL

Cuộc đời và sự nghiệp Trần Hưng Đạo gắn liền với những trang sử vàng son của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XIII - thời kỳ quốc gia Đại Việt phải đối mặt với nguy cơ xâm lăng từ đế quốc Nguyên - Mông hùng mạnh nhất thế giới. Với tài năng quân sự thiên bẩm, lòng yêu nước vô bờ bến và sự quyết đoán phi thường, Trần Quốc Tuấn đã được Vua Trần Nhân Tông phong Quốc công, tiết chế, thống lĩnh toàn quân kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

Dưới sự lãnh đạo tài tình, thao lược của ông, với tinh thần “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục”, quân dân Đại Việt đã ba lần làm nên những chiến công hiển hách, đập tan tham vọng xâm lược của giặc Nguyên - Mông vào các năm 1258, 1285, 1287-1288. Những chiến thắng vang dội tại Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp và đỉnh cao là trận thủy chiến Bạch Đằng lịch sử đã mãi mãi ghi tạc vào trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam như những biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và ý chí quật cường.

Lãnh đạo phường Thành Vinh dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

Hưng Đạo Đại Vương không chỉ là một nhà quân sự thiên tài mà còn là một nhà chính trị, nhà văn hóa lớn. Ông đã soạn hai bộ binh thư quý giá là "Binh thư yếu lược" và "Vạn Kiếp tông bí truyền thư", đặt nền móng cho nền khoa học quân sự nước nhà.

​Đặc biệt, "Hịch tướng sĩ" - Áng Thiên cổ hùng văn với lời lẽ thống thiết, hào hùng đã khích lệ, hun đúc tinh thần Sát Thát, làm nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đưa quân và dân Đại Việt từ chiến thắng này đến chiến thắng khác.

​ ​Công lao của Hưng Đạo Đại Vương không chỉ dừng lại ở những chiến thắng quân sự, mà còn nằm ở những tư tưởng trị quốc và giữ nước có giá trị trường tồn. Cả cuộc đời ông là tấm gương về lòng trung quân ái quốc, đặt lợi ích dân tộc lên trên hận thù cá nhân.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

​Với đức độ và công lao to lớn ấy, Trần Quốc Tuấn đã được triều đình tôn phong là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, và được nhân dân tôn kính suy tôn là Đức Thánh Trần - một vị Thượng đẳng phúc thần, thành hoàng của muôn dân.

​Khi đất nước thanh bình, ông được Vua Trần ban cho quyền tự ban tước phẩm cho người khác, được ban thái ấp ở Vạn Kiếp. Vua Trần cho lập đền thờ khi ông còn sống gọi là Sinh Từ; Thượng hoàng Thánh Tông tự soạn văn bia Sinh Từ ca ngợi, ví ông với Thượng Phụ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý - 1300 ông mất tại Vạn Kiếp, hưởng thọ 72 tuổi. Ông được nhân dân khắp nơi trên cả nước lập đền thờ, trong đó ngôi đền thờ Đức Thánh Trần tại phường Thành Vinh là công trình di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tọa lạc tại địa chỉ số 99 đường Trần Hưng Đạo.

​726 năm đã trôi qua kể từ ngày Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đi vào cõi vĩnh hằng nhưng tên tuổi, sự nghiệp và tư tưởng của ông vẫn sống mãi trong tâm thức mỗi người dân nước Việt. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những bài học về đoàn kết, trọng dụng nhân tài, và tư tưởng lấy dân làm gốc của Đức Thánh Trần vẫn vẹn nguyên giá trị.

Đông đảo người dân và du khách thập phương dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

Cùng với người dân cả nước, Lễ giỗ 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở phường Thành Vinh được tổ chức trang trọng với phần lễ gồm: Lễ dâng hoa tiến cỗ; lễ đại tế, đọc yết cáo, lễ dâng hương.

Lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là hoạt động văn hóa tâm linh hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về người anh hùng kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài để cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho mọi nhà được ấm no, hạnh phúc.

Người dân và du khách thập phương dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.