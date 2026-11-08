Trang trọng Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là dịp để nhìn lại kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Tại buổi lễ, các Gương sáng pháp luật được tôn vinh; cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” được tổng kết, trao giải. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự Lễ hưởng ứng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự Lễ hưởng ứng

Dự lễ có ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Ông Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Ông Lê Thành Long - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Hà Hùng Cường - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, cơ quan tư pháp, pháp chế; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành; các tập thể, cá nhân được khen thưởng, vinh danh; cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tới dự và phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá, Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Qua 13 năm tổ chức thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa sâu rộng và được hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ hưởng ứng.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật.

Ba là, đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bốn là, xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Năm là, nâng cao năng lực thực thi công vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

“Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh các giá trị cao quý, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Tinh thần đó phải được thể hiện thông qua: Quy định được ban hành phải xuất phát từ thực tiễn; văn bản phải được tổ chức thi hành nghiêm túc; vướng mắc chính đáng phải được giải quyết kịp thời; cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ và thẩm quyền; vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh.” – Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng, công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; thể chế sẽ thực sự trở thành động lực, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, thay mặt Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và có nhiều ý kiến chỉ đạo gợi mở quan trọng, sâu sắc.

"Những đánh giá, yêu cầu và nhiệm vụ mà đồng chí Phó Thủ tướng nêu vừa là sự ghi nhận, động viên kịp thời, vừa là định hướng hành động cụ thể đối với ngành Tư pháp cũng như các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Bộ Tư pháp xin nghiêm túc tiếp thu và sẽ khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện." - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Lễ hưởng ứng.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, tiếp nối tinh thần lập hiến của Hiến pháp năm 1946, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật sẽ ngày càng thấm sâu, trở thành chuẩn mực ứng xử trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc." - Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi lễ là trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời vinh danh các Gương sáng pháp luật năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính của đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Trong số các tập thể được vinh danh có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp TP Hà Nội; Sở Tư pháp các tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang, Đồng Tháp và Phòng Pháp luật và điều ước quốc tế, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Các tập thể được ghi nhận có nhiều đóng góp nổi bật trong tham mưu xây dựng, thẩm định, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách. Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình truyền thông pháp luật sáng tạo, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Ở khối cá nhân, nhiều cán bộ, công chức, người làm công tác pháp chế và tư pháp được vinh danh như ông Hoàng Thái Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; ông Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng - Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng; bà Phạm Thúy Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Trần Hữu Nam - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên và ông Châu Vĩ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tiến hành trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Sau 45 ngày triển khai, từ ngày 20/8 đến hết ngày 3/10/2026, cuộc thi ghi nhận sự hưởng ứng rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân trên cả nước. Ban Tổ chức đã quyết định công nhận kết quả và trao giải cho 23 lượt cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 4 giải phụ. Bên cạnh đó, 9 tập thể tích cực triển khai, hưởng ứng cuộc thi cũng được trao giải thưởng.

Ở hạng mục tập thể, 9 đơn vị được vinh danh gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, TP Bắc Ninh, tỉnh An Giang và tỉnh Sơn La. Trong số này, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp TP Hải Phòng và Sở Tư pháp TP Hà Nội được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi.

Đối với giải thưởng cá nhân, 4 giải phụ được trao cho những người dự thi có kết quả tốt, thuộc các nhóm: người cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Trong đó, ông Thiều Quang Mộc (Thanh Hóa) là người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi; em Lìm Thiên Minh (Lai Châu) là người nhỏ tuổi nhất; em Trương Thị Thu Ngọc (Cà Mau) là người khuyết tật và em Hoàng Thị Khánh Linh (Thái Nguyên) là người dân tộc thiểu số đạt giải phụ.

Ở nhóm giải chính, 11 cá nhân được trao giải Khuyến khích, 5 cá nhân đạt giải Ba và 2 cá nhân đạt giải Nhì. Hai giải Nhì thuộc về ông Phạm Duy Hưng (Lai Châu) và bà Nguyễn Thị Hồng Phấn (Vĩnh Long). Giải Nhất của cuộc thi được trao cho ông Lê Văn Thành, đến từ tỉnh Sơn La.

Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026 chụp ảnh lưu niệm.

Tiếp nối chương trình, các đại biểu cùng tham gia phiên giao lưu, trao đổi về những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật hiện nay. Tham gia giao lưu có bà Phạm Thúy Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ và ông Châu Vĩ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM là 2 cá nhân vừa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và vinh danh Gương sáng pháp luật năm 2026; cùng bà Nguyễn Thị Hồng Phấn - giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Kế (Vĩnh Long) là thí sinh đạt giải Nhì Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Nói về những giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, cải thiện chất lượng phục vụ, bảo đảm giải quyết kịp thời và thuận tiện các nhu cầu chính đáng của người dân trong bối cảnh hiện nay, ông Châu Vĩ Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM cho rằng, đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể: mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, mỗi thủ tục phải được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, mỗi vướng mắc của người dân phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Khi pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì khi đó chúng ta mới có thể nói đến hiệu quả thực chất của công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Từ góc độ của những người làm công tác tham mưu thể chế tại Chính phủ, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, bà Phạm Thúy Hạnh chia sẻ thông điệp để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội gói gọn trong 8 chữ: Pháp luật kiến tạo - Đồng hành phát triển. “Chúng tôi tâm niệm rằng, thượng tôn pháp luật không chỉ là yêu cầu người dân, doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành luật; mà trước hết, đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải xây dựng được một hệ thống pháp luật minh bạch, khả thi, thực sự "bám rễ" vào đời sống. Mỗi quy định được ban hành ra tuyệt đối không được là rào cản, mà phải là bệ phóng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực” - bà Hạnh chia sẻ.

Với vai trò là giáo viên trực tiếp đứng lớp, bà Nguyễn Thị Hồng Phấn nhận thấy việc giáo dục pháp luật cho học sinh đóng vai trò định hướng nhân cách, giúp hình thành ý thức và chuẩn mực đạo đức. Từ đó giúp các em học sinh hình thành thói quen sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Giáo dục pháp luật giúp các em phân biệt rõ đúng - sai, nên làm - không nên làm, từ đó tự điều chỉnh hành vi; giúp học sinh nhận diện và tránh xa các nguy cơ như bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông hay vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Giúp các em hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Chương trình được phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật Quốc gia và trên các nền tảng số của Báo Pháp luật Việt Nam.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và tiếp tục được kế thừa, phát huy tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng như trong đời sống của mỗi người dân.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật được truyền tải bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn. Pháp luật đã từng bước đến gần hơn với người dân thông qua các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý và các hình thức truyền thông trực quan, sinh động và thông qua nền tảng số. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, văn hóa pháp lý trong mỗi cá nhân từng bước được nâng cao; ý thức tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật ngày càng có chuyển biến tích cực. Pháp luật không còn chỉ là những quy định mang tính bắt buộc mà đã trở thành chuẩn mực trong nhận thức, hành vi và cách ứng xử của mỗi người trong đời sống hằng ngày. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật bền vững.

Ngày Pháp luật Việt Nam đồng thời đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, nhiều vấn đề thực tiễn, những bất cập, vướng mắc trong chính sách, pháp luật được quan tâm phản ánh, trao đổi, kiến nghị xử lý kịp thời. Qua đó góp phần khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời, nâng cao hiểu biết pháp luật, phát huy quyền làm chủ và giám sát việc thực thi pháp luật.

Cùng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng có thêm những phương thức tiếp cận mới để người dân, doanh nghiệp chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật trên môi trường số.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam đã thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, ở một số nơi, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam còn hình thức, chưa có chiều sâu, chưa đi vào thực chất, cách thức tổ chức thực hiện còn chậm đổi mới. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế; một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính ổn định và khả thi. Tổ chức thi hành pháp luật vẫn là khâu yếu.

Trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, từng bước hình thành văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật - nền tảng quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.