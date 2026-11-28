Hội nghị Cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện một số đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, đồng thời phối hợp với Myanmar – nước Chủ tịch cơ chế ACMECS tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị Cấp cao CLMV-12 mang chủ đề “Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam – Phát huy tiềm năng – Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung”. Trong khi đó, Hội nghị Cấp cao ACMECS-11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Hai Hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi, đánh giá tình hình hợp tác, xác định phương hướng và những lĩnh vực ưu tiên nhằm tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và liên kết chuỗi cung ứng trong tiểu vùng Mekong.

Lãnh đạo các nước CLMV chụp ảnh chung.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh chung.

Việc tổ chức đồng thời hai hội nghị cấp cao tại Hà Nội thể hiện vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, góp phần xây dựng khu vực Mekong hòa bình, ổn định, kết nối và phát triển bền vững.