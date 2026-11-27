Sau gần 100 ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại Vương quốc Campuchia và trong nước, ngày 27/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Tp.Đồng Nai, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Tp.Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ đón các HCLS trở về Tổ quốc trong không khí trang nghiêm, xúc động và thành kính.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, tặng quà cho đại diện lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia tại buổi đón hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc.

Theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tp.Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được 117 HCLS tại Vương quốc Campuchia. Đáng chú ý, trong số này có một HCLS xác định được thông tin là liệt sĩ Vương Đình Minh, quê quán tại xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, tại địa bàn trong nước, Đội K76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tp.Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 115 bộ HCLS tại các khu vực gồm: phường Lộc Ninh, phường Minh Hưng, xã Lộc Tấn và xã Tân Lợi.

Như vậy, qua đợt thực hiện nhiệm vụ gần 100 ngày, hai đội K72 và K76 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 232 HCLS. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một phần hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập HCLS không chỉ là nhiệm vụ chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Tp.Đồng Nai.

Phóng viên Người Đưa Tin có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phường Lộc Ninh, ghi lại những hình ảnh xúc động trong hành trình đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.

Từ sáng sớm, đội tiêu binh và lực lượng thực hiện nghi lễ thuộc Bộ CHQS Tp.Đồng Nai đã chỉnh tề đội ngũ, trang nghiêm túc trực tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, sẵn sàng đón hài cốt các liệt sĩ trở về đất mẹ.

Xe nghi lễ quân đội dẫn đầu đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ tiến vào Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Tp.Đồng Nai, trong sự đón tiếp trang nghiêm, thành kính của các lực lượng và đại biểu.

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ tiến vào Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Tp.Đồng Nai, trong sự đón tiếp trang nghiêm, thành kính của lực lượng chức năng và các đại biểu, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Ban Chỉ đạo 515 cùng đại diện các cơ quan Tp.Đồng Nai đón Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia trở về qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các thành viên Đội K72 cẩn trọng di chuyển từng hài cốt liệt sĩ cùng các quách lên phương tiện, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, Tp.Đồng Nai) để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Dọc tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, Tp.Đồng Nai), đông đảo người dân và lực lượng vũ trang đứng hai bên đường, trang nghiêm chào đón đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ trở về đất mẹ.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 cùng các thành viên đưa các quách vào nhà lưu cốt, chờ ngày truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 di quách vào nhà lưu cốt chờ ngày truy điệu, an táng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, thành kính tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và đưa về đất mẹ.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS Tp.Đồng Nai (đội mũ tai bèo) cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS thành phố – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 22/8 đến 26/11, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia.Đáng chú ý, trong số các hài cốt được quy tập, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin một trường hợp là liệt sĩ Vương Đình Minh, quê quán xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, góp phần đưa thông tin về người đã hy sinh đến gần hơn với thân nhân, gia đình sau nhiều năm mong mỏi.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 chỉnh trang, điều chỉnh lại cờ Tổ quốc đặt trên các quách hài cốt liệt sĩ, bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính trước lễ truy điệu và an táng.

Trung tá Nguyễn Văn Long Đội trưởng đội K76 cho biết, từ ngày 22/8 đến 26/11, Đội K76, Bộ CHQS Tp.Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập 115 bộ HCLS tại phường Lộc Ninh, phường Minh Hưng, xã Lộc Tấn và xã Tân Lợi.

Lãnh đạo thành phố viếng các anh linh hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại trụ sở Đội K76, phường Lộc Ninh sáng 27/11.