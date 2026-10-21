Trang trọng lễ dâng hương, vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Gia Lâm

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Quân chủng PKKQ và Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị)/Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia); đại biểu các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân, thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Quân chủng PKKQ nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi HCLS được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được gìn giữ trọn vẹn.

Sau lễ dâng hương, các lực lượng đã chuyển các hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS lên xe và vận chuyển về các đơn vị của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Trước đó, máy bay vận tải của Lữ đoàn 918 (Quân chủng PKKQ) đã tổ chức vận chuyển các mẫu sinh phẩm HCLS từ sân bay quốc tế Cần Thơ về sân bay Gia Lâm theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại buổi lễ trang trọng này:

Máy bay vận tải của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chở các mẫu sinh phẩm HCLS hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm.

Các lực lượng đưa các hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS vào khu vực làm lễ.

Các đại biểu thắp hương, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ.

Các lực lượng chuyển hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS lên các xe chuyên dụng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS được vận chuyển và bàn giao cho các đơn vị của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân, thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Quân chủng PKKQ nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi HCLS được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được gìn giữ trọn vẹn.

Sau lễ dâng hương, các lực lượng đã chuyển các hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS lên xe và vận chuyển về các đơn vị của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Trước đó, máy bay vận tải của Lữ đoàn 918 (Quân chủng PKKQ) đã tổ chức vận chuyển các mẫu sinh phẩm HCLS từ sân bay quốc tế Cần Thơ về sân bay Gia Lâm theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại buổi lễ trang trọng này:

Máy bay vận tải của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chở các mẫu sinh phẩm HCLS hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm.

Các lực lượng đưa các hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS vào khu vực làm lễ.

Các đại biểu thắp hương, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ.

Các lực lượng chuyển hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS lên các xe chuyên dụng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các hộp đựng mẫu sinh phẩm HCLS được vận chuyển và bàn giao cho các đơn vị của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.