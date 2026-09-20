Tham dự buổi lễ có ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy; ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ và đông đảo nhân dân địa phương.

Trang trọng lễ an táng liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết sau gần 59 năm hy sinh.

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết sinh năm 1942 tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cũ, nay thuộc khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tháng 10/1963, khi vừa tròn 21 tuổi, đồng chí lên đường nhập ngũ, mang cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Tiểu đội phó, thuộc đơn vị C13D9E16F5QK7.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, với tinh thần quả cảm, đồng chí Hoàng Ngọc Thiết đã cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 30/9/1967, tại mặt trận phía Nam, trong một trận chiến đấu quyết liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phường Cửa Lò (Nghệ An) trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết về với đất mẹ.

Sự hy sinh của liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng cống hiến và lý tưởng cao cả của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Tuổi xuân của đồng chí đã gửi lại nơi chiến trường, góp phần cùng hàng triệu người con đất Việt làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Sau gần 59 năm an nghỉ cùng đồng đội nơi đất khách quê người, với sự quan tâm, phối hợp của chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò, hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết đã được tìm kiếm, quy tập và đưa trở về quê hương.

Sau gần 59 năm an nghỉ cùng đồng đội nơi đất khách quê người, hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết đã được tìm kiếm, quy tập và đưa trở về quê hương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết.

Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân đối với người chiến sĩ đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, hiến dâng cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau gần sáu thập kỷ, người con của quê hương Cửa Lò nay đã trở về với đất mẹ, về bên gia đình, quê hương và đồng đội.

Ngày 30/9/1967, tại mặt trận phía Nam, trong một trận chiến đấu quyết liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị cao đẹp mà các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để vun đắp. Sự trở về của liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết sau gần 59 năm không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình, người thân mà còn là sự tri ân của quê hương đối với một người con đã trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.