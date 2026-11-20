Đại diện lãnh đạo dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh:Thanh Hải/TTXVN

Lễ viếng và an táng do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thịnh Minh phối hợp với phường Thống Nhất tổ chức. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu; Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương, thân nhân các liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân.

Việc di chuyển, tiếp nhận và an táng 52 hài cốt liệt sĩ được triển khai theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 18.8.2026 của UBND xã Thịnh Minh.

Kế hoạch đề ra việc cất bốc, di chuyển, tiếp nhận, an táng và xây dựng phần mộ liệt sĩ từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang, Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Đây là hoạt động nhằm tập trung các phần mộ liệt sĩ về một địa điểm an nghỉ, góp phần thuận lợi hơn cho công tác quản lý, chăm sóc nghĩa trang, đồng thời tạo điều kiện để thân nhân, người dân đến thăm viếng, dâng hương tưởng niệm.

Việc tổ chức di chuyển, an táng cũng được thực hiện theo các quy định, bảo đảm sự tôn nghiêm đối với nơi an nghỉ của những người đã hy sinh.

Trong suốt quá trình cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng, các cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai chu đáo, trang nghiêm, an toàn.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ mới. Ảnh:Thanh Hải/TTXVN

Từng phần việc được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng thành kính, thể hiện sự trân trọng đối với các liệt sĩ và những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, trong không khí thiêng liêng, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

52 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình không chỉ là sự tiếp nhận, quy tập về nơi an nghỉ mới, mà còn là dịp để các cấp chính quyền và cộng đồng tiếp tục thực hiện trách nhiệm tri ân, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa.

Những nén hương, vòng hoa và phút mặc niệm tại buổi lễ là sự gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Công tác chăm sóc, quản lý nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thăm viếng và thực hiện các hoạt động tri ân tiếp tục là trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng, góp phần gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng biết ơn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.