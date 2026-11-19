Dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại tá Nguyễn Đức Cương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân.

Xã Thịnh Minh phối hợp với phường Thống Nhất tổ chức lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về nơi an nghỉ mới. (Ảnh: Văn Khải)

Việc di chuyển, tiếp nhận và an táng các hài cốt liệt sĩ được triển khai theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã Thịnh Minh.

Các phần mộ được quy tập từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến. Công tác cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ viếng. (Ảnh: Văn Khải)

Tại lễ tưởng niệm, đại diện lãnh đạo xã Thịnh Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi phần mộ là dấu tích của một cuộc đời, một quê hương, một gia đình; phía sau đó là những người thân đã nhiều năm mong ngóng, chờ đợi.

Công tác cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định. (Ảnh: Văn Khải)

Việc đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ mới thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay. Lãnh đạo xã Thịnh Minh cũng mong thân nhân tiếp tục cung cấp thông tin, tư liệu liên quan để cơ quan chức năng có thêm cơ sở quản lý hồ sơ, xác minh danh tính và thông tin về các phần mộ.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng và chăm sóc, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Sau nghi thức tưởng niệm, 52 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình. (Ảnh: Văn Khải)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân và người dân dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sau nghi thức tưởng niệm, 52 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Buổi lễ là dịp tri ân những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.