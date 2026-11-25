Sáng 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán 2027, trọng tâm là công tác chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố và chăm lo an sinh xã hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Văn Đen báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán 2027.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán 2027 của tỉnh đã hoàn tất, đang được hoàn thiện các bước để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Về công tác trang trí Tết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận đề xuất của 54 xã, phường, đơn vị; còn 10 đơn vị chưa gửi phương án. Tuy nhiên, phần lớn nội dung đề xuất mới dừng lại ở việc xác định tuyến đường, địa điểm mà chưa có thiết kế cụ thể. Đáng chú ý, Sở Tài chính đã nhận được dự toán của 37 đơn vị với tổng nhu cầu kinh phí vượt mức chi chung của năm trước.

Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên Lương Tùng Tâm trình bày phương án chỉnh trang đô thị đón Tết trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế và dự toán chi tiết. Công tác chỉnh trang cần thực hiện đồng bộ từ đô thị đến nông thôn, tập trung vào các tuyến đường chính, công viên, trung tâm hành chính và cửa ngõ ra vào tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý việc bố trí thêm đường hoa, tiểu cảnh, cổng chào và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật phải kết hợp hài hoà giữa nét đẹp truyền thống với yếu tố hiện đại. Đặc biệt, hai Quảng trường Hùng Vương và Phan Ngọc Hiển phải được tính toán phương án trang trí cân đối, có điểm nhấn và thống nhất về tổng thể.

Đối với các khu di tích, điểm du lịch đặc thù (nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo) cần tham vấn cơ quan chuyên môn để bảo đảm hình thức trang trí phù hợp với bản sắc văn hoá, tín ngưỡng cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tận dụng tối đa khung sườn, vật tư, mô hình, hệ thống chiếu sáng của năm trước còn sử dụng tốt để sửa chữa, làm mới; chỉ đầu tư mới những hạng mục thực sự cần thiết.

Khi lập dự toán, các địa phương phải phân định rõ nguồn ngân sách tự cân đối, nguồn xã hội hoá và phần đề nghị tỉnh hỗ trợ. Những địa bàn trang trí quy mô lớn thuộc diện đấu thầu cần hoàn tất thủ tục sớm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì hướng dẫn chuyên môn về nội dung, hình thức trang trí; phối hợp Sở Tài chính rà soát nhu cầu, tham mưu cân đối nguồn kinh phí. Sở Tài chính nghiên cứu phương án phân bổ kinh phí theo định mức, tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai.

Song song với chỉnh trang đô thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mang ý nghĩa thiết thực, tạo không phí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân.

“Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy cần được triển khai đồng bộ, góp phần để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm”, lãnh đạo tỉnh lưu ý./.