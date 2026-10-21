Trang trí cung Thiên Định - giá trị nghệ thuật cao nhất của lăng Vua Khải Định

Giá trị nghệ thuật cao nhất của lăng Vua Khải Định là phần trang trí nội thất cung Thiên Định, với ba gian giữa trong cung đều được trang trí phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh màu. Đặc biệt, chiếc Bửu tán trên pho tượng đồng, nặng 1 tấn với những đường lượn mềm mại, thanh thoát khiến người xem có cảm giác được làm bằng nhung lụa rất nhẹ nhàng.

Nội thất trang trí cung Thiên Định của lăng vua Khải Định, thành phố Huế, là đỉnh cao nghệ thuật khảm sành sứ và thủy tinh màu. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nội thất trang trí đỉnh cao cung Thiên Định của lăng Vua Khải Định, thành phố Huế, thu hút khách tham quan. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Lăng Vua Khải Định, trên triền núi Châu Chữ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nội thất trang trí đỉnh cao cung Thiên Định của lăng Vua Khải Định, thành phố Huế, thu hút khách tham quan. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Trên các cột góc tường cung Thiên Định của lăng vua Khải Định, thành phố Huế, được trang trí sành sứ và thủy tinh đỉnh cao về kỹ thuật và mỹ thuật. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Nội thất cung Thiên Định của lăng vua Khải Định, thành phố Huế, được trang trí sành sứ và thủy tinh đỉnh cao về kỹ thuật và mỹ thuật. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Trên tường và các cột cung Thiên Định của lăng Vua Khải Định (thành phố Huế), được trang trí sành sứ và thủy tinh đỉnh cao về kỹ thuật và mỹ thuật. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Trên tường cung Thiên Định của lăng vua Khải Định (thành phố Huế), được trang trí sành sứ và thủy tinh đỉnh cao về kỹ thuật và mỹ thuật. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Bửu tán trên pho tượng đồng Vua Khải Định trong cung Thiên Định với những đường lượn mềm mại, thanh thoát khiến người xem có cảm giác làm bằng nhung lụa. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Cung Thiên Định ở vị trí cao nhất, là kiến trúc chính của lăng Vua Khải Định, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Pho tượng đồng Vua Khải Định trong cung Thiên Định. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Pho tượng đồng Vua Khải Định trong cung Thiên Định. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Trên tường và các cột cung Thiên Định của lăng Vua Khải Định (thành phố Huế) được trang trí sành sứ và thủy tinh đỉnh cao về kỹ thuật và mỹ thuật. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Bửu tán trên pho tượng đồng Vua Khải Định trong cung Thiên Định với những đường lượn mềm mại, thanh thoát, khiến người xem có cảm giác làm bằng nhung lụa rất nhẹ nhàng. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Bửu tán trên pho tượng đồng Vua Khải Định trong cung Thiên Định với những đường lượn mềm mại, thanh thoát khiến người xem có cảm giác làm bằng nhung lụa rất nhẹ nhàng. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Bửu tán trên pho tượng đồng vua Khải Định trong cung Thiên Định với những đường lượn mềm mại, thanh thoát khiến người xem có cảm giác làm bằng nhung lụa rất nhẹ nhàng. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN