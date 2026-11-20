Công nhân Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang chăm sóc, bổ sung thức ăn cho đàn bò, bảo đảm điều kiện sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Đàn bò được vận chuyển từ trang trại tại tỉnh Nghệ An. Sau khi đưa về trang trại, sức khỏe của đàn bò cơ bản ổn định, thích nghi tốt với điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng ban đầu.

Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang có tổng diện tích 67,7 ha, được khởi công xây dựng từ năm 2022. Sau 4 năm triển khai, hệ thống chuồng trại và các hạng mục phục vụ chăn nuôi được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hướng tới quy trình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm điều kiện chăm sóc và quản lý đàn bò.

Cán bộ kỹ thuật giới thiệu, trao đổi về quy trình chăm sóc đàn bò tại Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang.

Việc tiếp nhận 200 con bò sữa đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình đưa trang trại vào hoạt động. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại chỗ, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành chăn nuôi trên địa bàn.