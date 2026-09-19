Trăng thu biên cương thắp sáng ước mơ nơi vùng đất anh hùng

Các nghệ sĩ Múa Lân biểu diễn tại chương trình.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội, trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết chương trình được tổ chức hằng năm từ năm 2017, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia tới thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo. Qua 8 mùa tổ chức, hàng nghìn em nhỏ đã được trao tặng quà, học bổng và các công trình phục vụ học tập, vui chơi. Nhiều em sau đó đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, cán bộ, chiến sĩ.

Các em thiếu nhi tại Côn Đảo giao lưu tại chương trình.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bảng tượng trưng kinh phí tặng công trình Trung thu cho em.

Tổ chức tại Côn Đảo, vùng đất ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của các thế hệ người Việt Nam yêu nước, “Trăng thu biên cương” mang thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống. Côn Đảo từng là nơi giam giữ hơn 20.000 người tù yêu nước trong các thời kỳ đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì vậy, chương trình không chỉ là đêm hội Trung thu dành cho thiếu nhi mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Đêm hội Trung thu dành cho thiếu nhi mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã đến thăm, tặng quà tri ân hai cựu tù Côn Đảo còn sống là ông Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Ni.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, chương trình còn triển khai nhiều công trình, hoạt động thiết thực.

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nhà Văn hóa Đặc khu Côn Đảo; trao tặng sân bóng rổ, cầu trượt và dụng cụ thể thao cho thanh thiếu niên trên đảo. Nhiều suất học bổng cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Nhiều suất học bổng cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Những món quà, công trình và suất học bổng là tình cảm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp đồng hành dành cho thiếu nhi Côn Đảo, góp phần chăm lo đời sống, tạo môi trường học tập, rèn luyện và vui chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ trên đảo.