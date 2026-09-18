'Trăng thu Biên cương': Mang Trung thu đến với quân, dân nơi biển đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Chiều 17/9, sau khi quán triệt, phổ biến kế hoạch tổ chức các hoạt động, tàu KN-290 rời Cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khởi đầu hải trình đến đặc khu Côn Đảo .

Ngày 18/9, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo

Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Tham dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa, dành phút tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, hy sinh tại Côn Đảo trong các cuộc kháng chiến. Tại Đền thờ Côn Đảo, đoàn thỉnh 9 tiếng chuông tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ghi sổ truyền thống tại Đền thờ Côn Đảo.

Cùng ngày, đoàn triển khai chương trình “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, đến thăm, động viên và tặng quà các cựu tù Côn Đảo; trao kinh phí thực hiện một số công trình nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, trao tặng 8 cột bóng rổ và 2 cầu trượt cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao Côn Đảo. Khu chăn nuôi khép kín dành cho Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Các đại biểu đến thăm, động viên và tặng quà cho cựu tù Côn Đảo.

Điểm nhấn của chuyến công tác là Đêm hội “Trăng thu Biên cương” diễn ra tối 18/9, với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao quà Trung thu cho thiếu nhi Côn Đảo. Chương trình góp phần mang đến không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của đất liền đối với quân, dân nơi biển, đảo tiền tiêu.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 chuyến công tác, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Đặc khu Côn Đảo. Chương trình “Trăng thu Biên cương” năm nay tiếp tục mang đến một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình cho trẻ em nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo – công trình mang nghĩa tình đất liền hướng về Côn Đảo.

Các đại biểu trao tặng sân bóng rổ và động viên tinh thần các cháu thiếu nhi tại Côn Đảo.

Theo chương trình, đoàn tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển và phòng, chống khai thác IUU, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

TP Hồ Chí Minh dành 200 triệu đồng chăm lo trẻ em dịp Trung thu, gồm quà tặng cho 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 22 mô hình đèn lồng Trung thu lớn phục vụ đêm hội và hỗ trợ học tập cho 20 học sinh.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể thao tại các đơn vị trên địa bàn; trao quà đến cấp ủy, chính quyền Đặc khu Côn Đảo. Tổng kinh phí Thành phố dành cho Côn Đảo trong dịp này hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao các phần quà tại Đêm hội “Trăng thu Biên cương” với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Hành trình đến Côn Đảo là chặng tiếp theo của chương trình “Trăng thu Biên cương” năm 2026. Trước đó, từ ngày 11-13/9, chương trình đã đến với xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, với nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới.