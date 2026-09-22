'Trăng sáng muôn nơi' mang Trung thu đến với học sinh vùng cao Đà Nẵng

Học sinh vùng cao thích thú với mái tóc mới từ bàn tay người lính. Ảnh: Hoàng Vinh

Những mái tóc mới

Ngày 22/9, không khí chuẩn bị chương trình “Trăng sáng muôn nơi” với chủ đề “Vầng trăng Chiến sĩ” diễn ra tối 23/9 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang (Đà Nẵng) diễn ra hết sức khẩn trương.

Theo kế hoạch, chương trình do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần VCCorp, Quỹ Thiện Nhân Society và Tổ chức tác động xã hội Social Impact.

Chương trình hướng đến thiếu nhi tại địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, hộ nghèo, mồ côi, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; qua đó lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em.

Ngay từ những ngày trước chương trình chính, không khí “Trăng sáng muôn nơi” đã rộn ràng tại các trường nội trú vùng cao. Tại sân Trường Tiểu học A Tiêng (cũ), một tấm bạt nhỏ được dựng lên làm điểm cắt tóc.

Các chiến sĩ cẩn thận tỉa từng mái tóc cho học sinh. Ảnh: Hoàng Vinh

Chỉ với dụng cụ cắt tóc quen thuộc, các chiến sĩ Trung đoàn 971, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cẩn thận tỉa từng mái tóc cho học sinh. Những cô bé, cậu bé ban đầu còn ngại ngùng, sau đó dần trở nên thoải mái, ngoan ngoãn ngồi yên chờ mái tóc mới. Mỗi khi hoàn thành, các em lại đưa tay vuốt tóc, ngắm mình và không giấu được niềm vui.

Với các chiến sĩ, những phút giây giản dị ấy lại mang đến niềm vui rất riêng. Được tự tay chăm sóc, góp một phần nhỏ để các em học sinh vùng cao có diện mạo gọn gàng, vui tươi hơn trước thềm Trung thu và năm học mới khiến những người lính cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Niềm vui của phụ huynh Hốih Đoót khi con được bộ đội chăm sóc. Ảnh: Hoàng Vinh

Anh Hốih Đoót (trú thôn Ahu, xã Tây Giang) phụ huynh có con được các chiến sĩ cắt tóc chia sẻ: "Con ở nội trú tại trường nên tôi không có điều kiện chăm sóc thường xuyên. Bây giờ được các chú bộ đội tới chăm sóc, cắt tóc cho các cháu, tôi vui và mong muốn các con được chăm lo nhiều hơn".

Không chỉ cắt tóc, chương trình còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, kiểm tra, tư vấn sức khỏe cho học sinh, tổ chức trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi, giao lưu.

Khẩn trương cho một đêm trăng đặc biệt

Sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang, nơi diễn ra chương trình chính vào tối 23/9, luôn trong không khí khẩn trương.

Từ sớm, các lực lượng đã có mặt, người dọn dẹp khuôn viên, người vận chuyển vật dụng, dựng rạp, lắp đặt sân khấu, sắp xếp khu vực tổ chức các hoạt động. Công việc nối tiếp công việc, tất cả đều được triển khai nhanh chóng nhưng cẩn trọng, hướng tới một đêm Trung thu vui tươi, an toàn và thật sự ý nghĩa đối với học sinh vùng cao.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ khẩn trương chuẩn bị cho chương trình. Ảnh: Hoàng Vinh

Năm 2026 là năm đặc biệt khi 6 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới: Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương của Đà Nẵng được khánh thành và đi vào hoạt động theo chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Bởi vậy, “Vầng trăng Chiến sĩ” không chỉ là một chương trình Trung thu mà còn là sự sẻ chia, đồng hành với những học sinh đang bắt đầu hành trình học tập trong những ngôi trường mới.

Tại chương trình chính, Ban tổ chức sẽ khai trương sáng kiến “Ngân hà ước mơ”; trao quà tặng 6 Ban Giám hiệu các trường; trao quà cho 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trung thu đến 100% học sinh của 6 trường.

Các chiến sĩ cũng mang đến những hoạt động thể hiện tài năng, trò chơi dân gian và các sân chơi tập thể, qua đó tạo không khí vui tươi, gần gũi và trao truyền những kỹ năng sống cho các em.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2, từ trái qua), Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình. Ảnh: Hồng Lai

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, từ những năm tháng gắn bó với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố thấu hiểu sâu sắc tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Qua đó nhận thấy trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong những dịp Trung thu. Từ thực tế đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mong muốn hiện thực hóa một chương trình Trung thu dành riêng cho thiếu nhi vùng cao.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, năm nay, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và mệnh lệnh của Chính phủ về xây dựng 6 trường liên cấp, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đã đồng hành xuyên suốt từ khi khởi công đến lúc các trường hoàn thiện, khai giảng, góp phần xây dựng những mái trường trở thành nơi các em được ăn, ở và học tập.

“Trên cơ sở đó, năm nay chúng tôi quyết tâm tổ chức một chương trình Trung thu thật ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi vùng cao. Điểm đặc biệt là chương trình được tổ chức đồng thời tại 6 trường liên cấp vừa hoàn thành trên địa bàn thành phố; trao quà cho các trường, các cô giáo có hoàn cảnh khó khăn và 100% các cháu thiếu nhi”, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân nói.

Để triển khai chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Sau khi được các cấp có thẩm quyền thống nhất, chỉ đạo, chương trình được triển khai với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và nhiều sáng tạo.

Đáng chú ý, tại chương trình sẽ công bố ý tưởng “Ngân hàng ước mơ”, nhằm lắng nghe những ước mơ, ý tưởng sáng tạo chính đáng của trẻ em vùng cao. Những ước mơ này sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng, kết nối với các nhà đồng hành và lan tỏa tới cộng đồng, hướng tới hiện thực hóa những ước mơ trong sáng, ý nghĩa của các em.

Học sinh vùng biên háo hức đón Trung thu cùng những người lính. Ảnh: Hoàng Vinh

“Chúng tôi đã gửi phiếu để các cháu ghi những ước mơ của mình và tại chương trình sẽ hiện thực ít nhất 100 ước mơ. Đồng thời khởi tạo nguồn lực để chăm lo, hiện thực hóa những ước mơ của các cháu trong thời gian sắp tới”, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ.