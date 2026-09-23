'Trang sách kể chuyện Bác Hồ' đến với học sinh Lào Cai

Chương trình “Trang sách kể chuyện Bác Hồ” được tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai

Ngày 23.9, Thư viện tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lào Cai tổ chức chương trình “Trang sách kể chuyện Bác Hồ” tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Phân hiệu Lê Hồng Phong.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23.9.1958 - 23.9.2026), qua đó giúp học sinh hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Người dành cho nhân dân các dân tộc Lào Cai.

Giáo viên cùng học sinh tìm hiểu các ấn phẩm được giới thiệu tại chương trình, góp phần lan tỏa niềm yêu thích và thói quen đọc sách trong học đường

Tại chương trình, Thư viện tỉnh Lào Cai tổ chức phục vụ thư viện lưu động với nhiều đầu sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, quê hương, đất nước, kỹ năng sống và các tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Không gian đọc được đưa trực tiếp vào khuôn viên trường học, tạo điều kiện để các em lựa chọn, tìm đọc những cuốn sách phù hợp, biến hoạt động tìm hiểu lịch sử thành những trải nghiệm gần gũi, sinh động.

Học sinh lựa chọn sách tại thư viện lưu động “Hành trình ánh sáng tri thức” của Thư viện tỉnh Lào Cai

Điểm nhấn là hoạt động “Trang sách kể chuyện Bác Hồ” với những câu chuyện, hình ảnh và trang sách về Người. Qua đó, học sinh được tìm hiểu những dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có sự kiện Bác Hồ thăm Lào Cai cách đây 68 năm.

Từ những trang sách, câu chuyện lịch sử được truyền tải gần gũi hơn đến học sinh, góp phần bồi đắp tình cảm, lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp các em hiểu thêm về truyền thống quê hương.

Không gian thư viện lưu động tạo điều kiện để học sinh lựa chọn, đọc sách ngay tại khuôn viên nhà trường

Thông qua chương trình, Thư viện tỉnh Lào Cai tiếp tục đưa sách đến gần hơn với học sinh, phát huy mô hình thư viện lưu động trong phục vụ nhu cầu đọc, học tập và giải trí của các em.

“Trang sách kể chuyện Bác Hồ” không chỉ là hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, mà còn góp phần kết nối giáo dục truyền thống với văn hóa đọc, khơi gợi niềm yêu thích sách và thói quen đọc sách trong học sinh.