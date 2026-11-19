Ai trong chúng ta cũng từng có những người thầy, người cô dìu dắt bước đi đầu tiên. Giữa guồng quay cuộc sống, có thể ta đã quên nhiều bài học, nhưng khó quên đi giọng nói, ánh mắt và cả những lần thầy cô nhắc nhở.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ca khúc “Trang sách đời người” (lời: PGS.TS Đinh Gia Lê; nhạc: Nhật Đặng - Gia Lê) ra mắt như một lời tri ân dành cho những người thầy, người cô. Bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến người nghe chợt chậm lại để nhớ về những ngày đầu cắp sách đến trường.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Đinh Gia Lê - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về cội nguồn và thông điệp của bài hát.

Từ buổi họp lớp đến những trang sách ân tình

Theo PGS.TS Đinh Gia Lê, khi viết lời bài hát, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí ông chính là hình ảnh của buổi họp lớp. Ở đó có những người thầy, người cô mái tóc đã bạc phơ cùng những người bạn từ thuở thiếu thời.

Ai cũng đã đi qua nhiều năm tháng cuộc đời, nhưng khi gặp lại, ai cũng như trở về làm cậu học trò, cô học trò năm nào. Khoảnh khắc giản dị. xúc động ấy đã trở thành hạt mầm của “Trang sách đời người”.

Nhan đề bài hát mang đậm tính ẩn dụ. Với tác giả, mỗi người là một cuốn sách và thầy cô chính là những người viết nên những trang đầu tiên cho học trò. Cuốn sách ấy rồi sẽ ngả màu thời gian, nhưng những trang đầu vẫn là nền móng cho mọi điều về sau. Câu hát “Trang sách khép lại rồi” gợi tuổi học trò đã qua, còn “ân tình còn ở lại” là điều không một trang sách nào khép lại được.

Hình ảnh trang sách cũng gắn với đời sống nghề nghiệp của tác giả. Việc công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, càng giúp ông hiểu hơn vai trò của từng trang sách, nơi nó trở thành nhịp cầu truyền thụ tri thức, kết nối thầy với trò, kết nối người dạy với người học và kết nối hôm nay với những thế hệ mai sau.

Ca khúc vì thế không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là cách nhìn về đời người. Mỗi chúng ta đều đang viết tiếp cuốn sách của mình, và ở trang đầu tiên luôn có dấu chân của một người thầy, người cô.

“Khi chưa quá muộn màng”: Lời nhắn gửi người trẻ

Bài hát có một câu khiến nhiều người lặng đi: “Nếu được quay trở lại, một lần thôi cô ơi…”. Đó là tiếng lòng của người đã trưởng thành, nhìn lại và chợt nhận ra mình còn nhiều điều chưa kịp nói.

Chỉ khi lớn lên, đi qua những va vấp của cuộc đời, ta mới thấy những năm tháng bên thầy cô quý giá đến nhường nào. Và đến lúc ấy, có thể thầy cô đã già, đã xa, thậm chí không còn nữa. Lời cảm ơn ta định nói “để sau” có khi không còn người để nghe.

Vì vậy, thông điệp ông muốn gửi gắm rất rõ ràng: “Khi chưa quá muộn màng”, các bạn trẻ hãy yêu thương và biết ơn thầy cô, những người đã dạy dỗ, uốn nắn để ta trưởng thành hơn. Không cần những món quà đắt tiền hay lời lẽ hoa mỹ. Một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm, một lần về thăm trường cũ cũng đủ làm ấm lòng người đứng trên bục giảng năm xưa.

Ngày 20/11 năm nay, giữa bộn bề công việc, hãy dành một chút thời gian để lật lại những trang sách cũ trong ký ức. Biết đâu ở đó, ta sẽ thấy hình bóng người thầy, người cô với nụ cười hiền và nét chữ quen thuộc.

“Trang sách đời người” nhắc ta rằng, sách có thể khép lại, tuổi học trò có thể qua đi, nhưng ân tình thầy trò sẽ còn mãi.