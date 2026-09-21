'Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai' mang Trung thu đến gần hơn với thiếu nhi Thủ đô

Thực hiện Công văn số 484/SVHTTDL-VHCS ngày 27.8.2026 của Sở VHTTDL Hà Nội, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú cho biết, Tết Trung thu là một nét đẹp văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong đời sống của người Việt Nam. Ánh trăng, đèn ông sao, tiếng trống lân, mâm cỗ, những câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội... đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Trung thu không chỉ là ngày hội dành cho trẻ em, mà còn là dịp để gia đình sum họp, để người lớn dành thêm sự quan tâm, yêu thương cho trẻ nhỏ; đồng thời là dịp để những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Theo bà Trần Thanh Tú, đối với Hà Nội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được thành phố quan tâm. Cùng với việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí bổ ích được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình

Chính vì vậy, hằng năm Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục kỹ năng, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Năm nay, chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai” thu hút sự tham gia của hàng trăm thiếu nhi cùng gia đình với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như không gian sách và tranh thiếu nhi; các hoạt động sáng tạo, làm đồ chơi truyền thống; trò chơi dân gian; giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, ông Địa; thưởng thức các tiết mục múa lân, múa rồng và chương trình nghệ thuật “Vi vu cùng siêu Cuội”.

Không gian Trung thu được thiết kế theo hướng để các em không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động. Từ những cuốn sách, bức tranh dành cho thiếu nhi đến các món đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, mỗi hoạt động đều tạo cơ hội để trẻ em khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa gắn với Tết Trung thu.

Các em nhỏ hào hứng theo dõi chương trình

Đáng chú ý, việc đưa sách và các hoạt động đọc vào không gian vui Tết Trung thu cũng góp phần tạo thêm một hình thức tiếp cận văn hóa phù hợp với thiếu nhi. Trong không khí rộn ràng của ngày hội, những câu chuyện, hình ảnh và kiến thức từ sách trở thành một phần của trải nghiệm, giúp các em vừa vui chơi, vừa hình thành thói quen đọc và khám phá thế giới xung quanh.

Các hoạt động làm đồ chơi truyền thống và trò chơi dân gian cũng tạo nên điểm nhấn riêng của chương trình. Đây không chỉ là những hoạt động vui chơi mà còn là cách để trẻ em hôm nay có thêm cơ hội tiếp xúc với những giá trị văn hóa đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Qua sự hướng dẫn và đồng hành của người lớn, những món đồ chơi, trò chơi quen thuộc được trao truyền theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật với các tiết mục múa lân, múa rồng cùng sự xuất hiện của những nhân vật quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội, ông Địa mang đến không khí rộn ràng, nhiều màu sắc. Những câu chuyện, âm nhạc và màn trình diễn sân khấu được kết hợp để tạo nên một đêm hội phù hợp với tâm lý, sở thích của thiếu nhi.

Các em nhỏ trải nghiệm làm con giống - trò chơi dân gian

Tiết mục múa lân sư rồng bên ngoài không gian Trung tâm Văn hoá và Thư viện Hà Nội

Thông qua chương trình, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội mong muốn tạo thêm một không gian văn hóa vui tươi, an toàn để trẻ em đón Trung thu cùng gia đình, đồng thời góp phần gìn giữ những phong tục, hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

“Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai” không chỉ là một chương trình vui Tết Trung thu, mà còn là dịp để các giá trị văn hóa được tiếp cận với thế hệ trẻ bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Từ những trải nghiệm nhỏ trong một đêm hội, tình yêu đối với văn hóa truyền thống trong các em nhỏ tiếp tục được nuôi dưỡng, để những ký ức đẹp về Trung thu và di sản văn hoá của cha ông được trao truyền trong mỗi gia đình và cộng đồng.