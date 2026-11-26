Giữa lúc phòng vé Việt cuối năm 2026 chứng kiến sự bứt phá của Trại Giam Hạnh Phúc, bộ phim do Trung Lùn đạo diễn tiếp tục gây chú ý khi ghi nhận điểm số nổi bật trên nền tảng điện ảnh quốc tế IMDb. Theo hình ảnh thống kê, tác phẩm đạt 7,6/10 điểm, cao hơn Trại Buôn Người với 6,8/10 và Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với 5,6/10.

Đáng chú ý, khoảng cách điểm số này xuất hiện trong bối cảnh cả ba bộ phim đều tạo được dấu ấn riêng tại phòng vé Việt Nam năm 2026. Tuy nhiên, đây là điểm bình chọn của người dùng IMDb, không phải kết quả chấm điểm chính thức từ giới phê bình quốc tế.

Trại Giam Hạnh Phúc ghi nhận điểm số IMDb cao hơn Trại Buôn Người và Thỏ Ơi!! tại thời điểm thống kê.

Ra rạp ngày 20/11, Trại Giam Hạnh Phúc nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Theo số liệu được truyền thông cập nhật sáng 25/11, bộ phim đã vượt 165 tỷ đồng doanh thu, giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng và trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Trung Lùn tính đến thời điểm này.

Trại Giam Hạnh Phúc kể câu chuyện về Phúc do Tuấn Trần đảm nhận, một thầy giáo hiền lành phải vào tù sau biến cố khi bảo vệ em gái. Trong môi trường khắc nghiệt, Phúc dần kết nối với những người bạn tù, dùng sự chân thành để thay đổi cách họ nhìn nhận cuộc sống và tình người.

Bên cạnh Tuấn Trần, bộ phim quy tụ Lương Thế Thành, Ma Ran Đô, Tiến Luật và nhiều gương mặt quen thuộc. Đặc biệt, màn hóa thân thành Long Đầu Bò của Lương Thế Thành mang đến sắc thái phản diện đối lập với nhân vật Phúc, góp phần tạo nên những xung đột đáng chú ý.

Bộ phim của đạo diễn Trung Lùn ghi nhận mức điểm 7,6/10 trên IMDb, dù số lượt bình chọn còn khá khiêm tốn.

Trên IMDb, Trại Giam Hạnh Phúc đang được ghi nhận ở mức 7,6/10 điểm từ 22 lượt đánh giá trong ảnh thống kê. Dù lượng bình chọn còn khá khiêm tốn, đây vẫn là kết quả tích cực ban đầu đối với bộ phim mới ra rạp chưa đầy một tuần.

Trong khi đó, Trại Buôn Người của đạo diễn Dương Bảo Anh đạt 6,8/10 điểm từ 138 lượt bình chọn. Tác phẩm có Steven Nguyễn đóng chính từng tạo nên cơn sốt phòng vé nhờ khai thác đề tài lừa đảo xuyên biên giới, mua bán người và hành trình giải cứu người thân.

Về doanh thu, Trại Buôn Người đã tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng, bỏ xa thành tích hiện tại của Trại Giam Hạnh Phúc. Dù vậy, tác phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều xoay quanh cách xây dựng nhân vật, diễn biến tâm lý và một số tình tiết thiếu thuyết phục.

Dù sở hữu doanh thu tiến sát 500 tỷ đồng, Trại Buôn Người hiện có điểm số IMDb thấp hơn Trại Giam Hạnh Phúc.

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng nhưng chỉ ghi nhận mức điểm 5,6/10 trên IMDb tại thời điểm thống kê.

Ở chiều ngược lại, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành tiếp tục khẳng định sức hút thương mại khi thu về khoảng 450 tỷ đồng. Đây là bộ phim điện ảnh thứ năm do Trấn Thành đạo diễn, khai thác những góc khuất trong tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ nhiều tổn thương.

Tuy nhiên, trên IMDb, Thỏ Ơi!! được ghi nhận ở mức 5,6/10 điểm từ 466 lượt bình chọn trong ảnh thống kê. Tác phẩm từng gây tranh luận vì kịch bản nhiều nút thắt, lời thoại dồn dập và cách giải quyết xung đột ở đoạn kết.

Sự chênh lệch giữa ba bộ phim cho thấy doanh thu phòng vé và điểm đánh giá của khán giả không phải lúc nào cũng đi cùng một hướng. Trong khi Trại Buôn Người và Thỏ Ơi!! nắm giữ lợi thế thương mại, Trại Giam Hạnh Phúc lại đang có điểm số IMDb cao hơn tại thời điểm so sánh.

Thành công của Trại Giam Hạnh Phúc giúp Trung Lùn nối dài chuỗi ba phim điện ảnh liên tiếp vượt mốc doanh thu trăm tỷ đồng.

Với Trung Lùn, thành tích này nối dài chuỗi ba phim đạo diễn liên tiếp vượt mốc trăm tỷ sau hai phần Làm Giàu Với Ma. Dù điểm số IMDb có thể tiếp tục thay đổi khi số lượng người bình chọn tăng lên, Trại Giam Hạnh Phúc vẫn đang ghi nhận khởi đầu đáng chú ý cả về doanh thu lẫn phản hồi trên nền tảng quốc tế.