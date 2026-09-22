Trang quốc tế đánh giá phim có Hồng Đào, Hồng Vân

Sau khi chính thức ra rạp, Lên Hương nhận được sự quan tâm không chỉ từ khán giả trong nước mà còn xuất hiện trên nền tảng đánh giá phim quốc tế IMDb. Tác phẩm có sự tham gia của Hồng Đào, NSND Hồng Vân, Võ Tấn Phát và nhiều diễn viên Việt đang nhận mức điểm 6,4/10 trên IMDb tính đến thời điểm hiện tại.

Lên Hương nhận mức điểm 6,4/10 trên nền tảng IMDb. Ảnh: DPCC

Bộ phim điện ảnh Lên Hương có thời lượng 121 phút, thuộc các thể loại hài, chính kịch và gia đình, do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, với dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hồng Vân, Tuyết Thu, Quốc Khánh, Lê Hạ Anh và Thiếu Lan.

Lên Hương xoay quanh Tâm ( Võ Tấn Phát thủ vai), một chàng trai đang gặp khó khăn về kinh tế và cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc tìm cách kiếm tiền, anh gặp bà Mũi ( Hồng Đào thủ vai ), chủ một trại hòm ế ẩm và từ đó bước vào một giao kèo đặc biệt. Bối cảnh nghề tang lễ giúp bộ phim khai thác một không gian khá khác biệt so với nhiều tác phẩm gia đình Việt Nam. Từ câu chuyện "nằm hòm cầu vận", các nhân vật dần đối diện với những bí mật, tổn thương và món nợ thuộc về quá khứ.

Hồng Đào và Võ Tấn Phát tạo nên một giao kèo đặc biệt trong Lên Hương. Ảnh: ĐPCC

Dù Tâm là nhân vật trung tâm, câu chuyện của Lên Hương lại dành nhiều không gian cho những người phụ nữ xung quanh anh. Hồng Đào, Hồng Vân và Tuyết Thu lần lượt đảm nhận ba nhân vật người mẹ với những hoàn cảnh, tính cách và cách thể hiện tình thân khác nhau.

Trong đó, vai bà Mũi của Hồng Đào là một trong những nhân vật quan trọng nhất. Nữ nghệ sĩ hóa thân thành người phụ nữ làm nghề tang lễ, có vẻ ngoài gai góc nhưng phía sau đó là nhiều tổn thương chưa được giải quyết.

Với Hồng Vân, nhân vật bà Sáu tiếp tục đưa nữ nghệ sĩ vào một câu chuyện gia đình nhiều mâu thuẫn. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ vốn có nhiều năm gắn bó ngoài đời cũng tạo thêm sự chú ý cho bộ phim, đặc biệt khi trên màn ảnh họ không còn giữ hình ảnh thân thiết quen thuộc mà đối diện nhau trong những mâu thuẫn riêng.

Hồng Vân vào vai bà Sáu trong bộ phim của Khương Ngọc. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh điểm số trên IMDb, Lên Hương cũng đang có kết quả đáng chú ý tại phòng vé trong nước. Sau khi ra mắt, bộ phim liên tục giữ vị trí dẫn đầu và hiện đã chạm mốc 80 tỷ đồng doanh thu. Thành tích này cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả Việt, đồng thời tạo thêm một dấu mốc đáng chú ý cho bộ phim trong thời gian đầu phát hành.

Với Hồng Đào và Hồng Vân, sự xuất hiện của Lên Hương cũng nối dài một năm hoạt động điện ảnh đáng chú ý. Cả hai nghệ sĩ đều có thêm một dự án để thể hiện màu sắc diễn xuất trong những câu chuyện gia đình nhiều lớp cảm xúc.

Việc bộ phim cùng lúc nhận được sự quan tâm tại phòng vé trong nước và bắt đầu có những đánh giá trên IMDb cho thấy hành trình của Lên Hương không chỉ dừng lại ở phản ứng của khán giả Việt. Tuy nhiên, với IMDb, bộ phim vẫn cần thêm thời gian và số lượng bình chọn lớn hơn để hình thành một mức điểm ổn định. Ở thời điểm hiện tại, 6,4/10 mới là đánh giá ban đầu, và con số này hoàn toàn có thể tiếp tục biến động.