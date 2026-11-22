Trang phục dân tộc (National Costume) luôn là một trong những phần thi nhận được nhiều sự quan tâm tại Miss Universe. Đây không chỉ là sân khấu để các người đẹp phô diễn nhan sắc, thần thái mà còn là cơ hội giới thiệu văn hóa, lịch sử và bản sắc quê hương thông qua những thiết kế được đầu tư công phu.

Mới đây, phần thi National Costume của Miss universe 2026 đã chính thức diễn ra. Loạt trang phục dân tộc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với nhiều ý tưởng sáng tạo, cách thể hiện độc đáo.

Bea Millan Windorski đến từ Philippines trong phần thi Trang phục dân tộc. (Ảnh từ metro.style)

Có thí sinh lựa chọn những bộ cánh hoành tráng, gây ấn tượng bởi kích thước và kỹ thuật chế tác cầu kỳ. Một số người đẹp lại mang đến những câu chuyện văn hóa giàu ý nghĩa, trong khi những thiết kế khác khơi gợi nét đẹp truyền thống và ký ức quê hương. Dù theo đuổi phong cách nào, các đại diện đều thể hiện niềm tự hào dân tộc khi xuất hiện trên sân khấu.

Jennifer Barreto, đại diện nước chủ nhà Puerto Rico trong phần thi Trang phục dân tộc. (Ảnh từ metro.style)

Thiết kế độc đáo, nổi bật của người đẹp Marcella Kozinski đến từ Brazil. (Ảnh từ metro.style)

María Guadalupe Vargas Naranjo đến từ Mexico. (Ảnh từ metro.style)

Kaziah Liz Mejo - India. (Ảnh từ metro.style)

May Grace Parry - Myanmar. (Ảnh từ metro.style)

Luisa Pineda - Honduras. (Ảnh từ metro.style)

Đáng chú ý, Miss Universe 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi là mùa giải kỷ niệm 75 năm cuộc thi. Sự kiện năm nay được tổ chức tại Puerto Rico, quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các người đẹp đã có mặt tại nước chủ nhà từ đầu tháng 11, tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, giao lưu và chuẩn bị cho những đêm thi quan trọng.

Sau phần thi Trang phục dân tộc, các thí sinh bước vào đêm thi bán kết ngày 22/11 với những phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Đây là những màn thể hiện quan trọng để các người đẹp ghi điểm với ban giám khảo trước khi bước vào chặng đua cuối cùng.

Đêm chung kết Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra vào tối 24/11 tại Peurto Rico. Đây cũng là thời khắc khép lại mùa giải kỷ niệm 75 năm, đồng thời tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện danh giá. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch đến từ Mexico sẽ trao lại danh hiệu cho người kế nhiệm.