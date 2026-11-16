Trang Pháp cùng 'dàn sao' Hoa ngữ trong chiến dịch quảng bá APEC 2026

Trang Pháp xuất hiện bên cạnh những gương mặt có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như nghệ sĩ piano Lang Lang, diễn viên Trương Quốc Lập và ca sĩ Trương Lương Dĩnh. Danh sách khách mời còn có Tăng Thuấn Hy, hai nhà vô địch Olympic bơi nghệ thuật Vương Liễu Ý và Vương Thiên Ý, cùng nhiều gương mặt khác. Trang Pháp nhận lời mời chính thức từ ban tổ chức APEC 2026 cùng các nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế.

APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối giữa các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến, trong hai ngày 18 - 19/11, với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” và ba trọng tâm là mở cửa, đổi mới, hợp tác.

Chia sẻ về cột mốc này, Trang Pháp cho biết, cô vô cùng bất ngờ, xúc động và tự hào. Cô hiểu, đây không chỉ là lời mời mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là cơ hội để góp phần lan tỏa hình ảnh, văn hóa và tinh thần của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với cô, ý nghĩa lớn nhất nằm ở tính tiếp nối. Trung Quốc là nước chủ nhà APEC năm nay, còn Việt Nam sẽ đăng cai vào năm sau. Được xuất hiện tại APEC special program tại Trung Quốc năm nay chính là cột mốc giúp cô có được trải nghiệm sự kết nối giữa hai nước.

“Được hiện diện tại Thâm Quyến với tư cách một nghệ sĩ Việt Nam, tham gia vào chiến dịch mở màn cho chuỗi sự kiện tầm vóc này, tôi cảm nhận rõ nét vai trò của một chiếc cầu nối nhỏ, góp phần nhỏ bé vào dòng chảy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai quốc gia”, Trang Pháp nói.

Trong một sản phẩm truyền thông mang tầm vóc ngoại giao, kinh tế cấp cao, Trang Pháp chọn xuất hiện với chiếc áo dài Việt Nam và hát một đoạn bài hát Việt Hành trình lấp lánh do cô đồng sáng tác cùng ca, nhạc sĩ Vy Vy. “Tôi hy vọng bạn bè quốc tế có thể nhìn thấy hình ảnh, dấu ấn con người Việt Nam: Tri thức, hiện đại, tích cực, chan hòa cùng bạn bè thế giới, hội nhập, đồng thời phát huy bản sắc riêng”, cô bày tỏ.