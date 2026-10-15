Trang nghiêm, xúc động Lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hình ảnh tại buổi Lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ. Ảnh Văn Long

Lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ đợt này là kết quả từ nỗ lực miệt mài của các lực lượng quy tập trên địa bàn các xã biên giới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai sâu rộng trên cả nước.

​Trước đó, chiều ngày 14/10, đoàn xe rước hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã khởi hành từ Nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên trong sự đón chào, tiễn đưa đầy xúc động của hàng ngàn người dân, đoàn viên thanh niên và các em học sinh đứng dọc hai bên đường. Sắc đỏ cờ Tổ quốc hòa cùng không khí trầm mặc, dạt dào niềm tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Long.

Từ sáng sớm ngày 15/10, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đã đông kín các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương, cùng đông đảo các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

​Trong không gian trầm hùng của tiếng nhạc tử sĩ, các đại biểu và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm sâu sắc để ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Văn Long.

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Điếu văn nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, quê hương và đất nước, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc. Những địa danh như "Lò vôi thế kỷ", "Cối xay thịt", "Ngã ba Cửa Tử" đã khắc sâu vào lịch sử, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu vô cùng gian khổ và ác liệt khi có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và lực lượng vũ trang.

Lực lượng tìm kiếm đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên trì rà soát từng khu vực địa hình hiểm trở từ điểm cao, thung sâu đến các hang đá. Bên cạnh đó, việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính và rà phá bom mìn cũng được triển khai đồng bộ. Đại diện lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã tiến hành di chuyển và an táng 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên trong niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn.