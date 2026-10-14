Trang nghiêm, xúc động đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố; đông đảo nhân dân TP Hồ Chí Minh; đại diện Cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ và Australia tại TP Hồ Chí Minh…

Trước giờ làm lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đúng 8 giờ, Lễ viếng, Lễ truy điệu chính chức bắt đầu.

“Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi cùng có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước…”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố kính cẩn đọc điếu văn.

TP Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ. (Ảnh: BTC)

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường xúc động: Gần 60 năm cho một cuộc trở về, các anh, chị - những chiến sĩ Giải phóng quân, Biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung đã không kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất, đã phải nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn; âm thầm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của TP Hồ Chí Minh.

Ký ức Mậu Thân của các anh chị vùi sâu trong khu đất nghĩa trang đô thành năm nào, nay được muôn triệu trái tim, trí tuệ và tâm sức hướng về, khơi dậy tâm thức lịch sử bi hùng và làm ấm lên mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng.

Nơi đây, những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh ngày ngày tỉ mẩn, nhẹ khẽ gạt lớp đất lẫn vào xương, ráp mối, định hình hài cốt. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đọc lời điếu. (Ảnh: BTC)

Phó chủ tịch UBND TP chia sẻ: Trong những đoàn quân tiến vào TP năm ấy, dù quê hương, bản quán khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ, cải lương, hay dặt dìu câu hò mái đẩy, hoặc miền đất bài chòi thiết tha; người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo, với từng hoàn cảnh sống khác nhau; nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng. Đó là độc lập dân tộc, là non sông về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc.

Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng.

Lực lượng bắt đầu thực hiện nghi thức tháo Quốc kỳ phủ trên tiểu quách, trước khi chậm rãi hạ huyệt, đưa các anh hùng liệt sĩ về với lòng đất Mẹ...(Ảnh: BTC)

"Giờ đây, thật nghẹn lòng khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh chị để lại. Đó là bức ảnh nhạt nhòa năm tháng, lọ dầu gió, chiếc lược chải tóc, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, chiếc thắt lưng, cái bình tong, đôi dép cao su, cùng võng, tăng và vũ khí. Phần lớn hài cốt đã hòa vào cỏ cây, quyện vào hồn thiêng sông núi. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gien quốc gia. Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh." - Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nghẹn ngào.

Ông khẳng định: Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn! Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ! Vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ.

Từng đoàn người dân hai bên đường đã cầm những nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an táng.

Bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ đi sau, ông nói: "Cũng trong giờ phút trang nghiêm, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc."

Phó chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh cũng bày tỏ lòng biết ơn bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và lẽ phải đã chung sức, chung lòng vì một Việt Nam độc lập, thống nhất.

Kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh hứa: Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao.

Đúng 8 giờ 30 phút, sau lời điếu, lực lượng chức năng bắt đầu di chuyển di quách hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Đoàn xe đi trên chặng đường dài 26 km qua các trục đường huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ TP tại phường Long Bình. Trên các tuyến đường đoàn xe đi qua, từng đoàn người dân hai bên đường đã cầm những nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an táng.

Đến 9 giờ 45 phút, đoàn xe di quan trang trọng tiến vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Trong không khí thiêng liêng và xúc động, các lực lượng bắt đầu thực hiện nghi thức tháo Quốc kỳ phủ trên tiểu quách, trước khi chậm rãi hạ huyệt, đưa các anh hùng liệt sĩ về với lòng đất Mẹ...