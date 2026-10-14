Trang nghiêm và xúc động Lễ viếng, truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Tham dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng có: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Lễ viếng. Ảnh: BTC

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến dự Lễ viếng, truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo TPHCM và các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, trường và lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố.

Trước Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, chia sẻ: "Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.

Chúng ta trân trọng biết ơn bạn bè quốc tế, yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và lẽ phải đã chung sức, chung lòng vì một Việt Nam độc lập, thống nhất".

Các văn nghệ sĩ TPHCM cùng hát ca khúc "Linh thiêng Việt Nam" tại Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường xúc động khi nghĩ về những đoàn quân tiến vào thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ cải lương, hay dìu dặt câu hò mái đẩy, miền đất cằn cỗi thiết tha. Có người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo; với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc.

Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn! Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ! Vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.

"Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này vẫn chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song, quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TPHCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay các anh đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân thành phố", Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng các phương pháp khoa học, trong đó có phân tích ADN, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. "Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước nhưng chúng ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Sau lễ truy điệu, Ban tổ chức tiến hành nghi thức di chuyển hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM an táng. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng tổ công tác đưa các giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Dọc hai bên các tuyến đường đoàn đi qua, rất đông người dân cầm trên tay hoa trắng đứng chờ, lặng lẽ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM tại lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, lễ an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, lễ an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lực lượng làm nhiệm vụ lần lượt đưa hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức thu Quốc kỳ và hạ huyệt theo đúng nghi lễ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng:

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng cách mạng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an dâng hoa, dâng hương dâng hương tại Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu dâng hương tại Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Đoàn xe gồm lực lượng dẫn đường, xe chỉ huy, tổ Quân kỳ, đội danh dự, xe chở hoa, xe chở hài cốt liệt sĩ cùng đoàn xe đại biểu và các phương tiện phục vụ, di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Người dân cầm hoa cúc trắng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.