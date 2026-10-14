Trang nghiêm và xúc động lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TN)

Trang nghiêm lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ

Đúng 8h ngày 14/10, lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Đoàn đại biểu Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh lần lượt dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, những người lính năm xưa đến từ nhiều vùng quê, có hoàn cảnh sống, nghề nghiệp và tín ngưỡng khác nhau, nhưng đều chung khát vọng độc lập dân tộc, non sông thống nhất, đất nước hòa bình.

Nhiều người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau chiến tranh, không ít gia đình vẫn đau đáu chờ tin, mong tìm được hài cốt người thân để đưa về quê hương.

“Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này vẫn chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP. Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay các anh chị đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân thành phố”, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ.

Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TN)

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Trong đó, 307 bộ hài cốt có kèm di vật; 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể.

Sau lễ viếng, truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, thuộc phường Long Bình. TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Sau lễ viếng, truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TN)

Người dân mang hoa trắng đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt bên ngoài Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ.

Trên tay mỗi người là những nhành hoa trắng. Có người vượt hàng chục cây số, có người tạm gác công việc, lặng lẽ đứng chờ dưới nắng để tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân TP. Hồ Chí Minh cầm hoa trắng tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: TN)

Trên đường Điện Biên Phủ, ông Trần Quang Tuấn, ngụ phường Thanh Đa, TP. Hồ Chí Minh, làm nghề tài xế xe công nghệ, đã tạm ngừng nhận khách, chuẩn bị sẵn nhành hoa trắng trên xe để chờ đoàn đưa hài cốt liệt sĩ đi qua.

Ông Nguyễn Tuấn Tuân, cựu chiến binh ngụ phường Gò Vấp cho biết, ông có mặt tiễn đưa các liệt sĩ là tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cũng có mặt từ sớm, bà Thu Hà cựu chiến binh ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, cùng người dân đứng hai bên đường chờ đoàn xe đi qua. Dù trời nắng gắt, nhiều người vẫn kiên nhẫn ở lại, hướng về đoàn xe với lòng thành kính.

Người dân đứng dọc nhiều tuyến đường tiễn đưa các liệt sĩ. (Ảnh: TN)

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, đông đảo người dân tập trung chờ đón đoàn. Chị Nguyễn Thị Thắm, ngụ phường Thanh Đa, cho biết đã xin nghỉ làm buổi sáng, mua hoa cúc trắng và đến một quán cà phê có hướng nhìn ra vòng xoay để theo dõi trực tiếp lễ tiễn đưa. Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Thắm xúc động nhắc đến người cậu từng tham gia kháng chiến nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.

“Cả nhà tôi rất nhớ cậu. Tôi hy vọng có thể tìm được cậu, dù biết điều đó rất khó khăn. Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình”, chị Thắm nghẹn ngào nói.

Với những gia đình có người thân mất tích trong chiến tranh, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nỗi mong mỏi kéo dài qua nhiều năm mà còn là hy vọng được đón người thân trở về.

Đông đảo người dân tập trung chờ đón đoàn. (Ảnh: TN)

Bà Lê Thị Tý, cựu chiến binh phường Hòa Hưng, cho biết bà thường xuyên đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng theo dõi quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của các đồng đội và sự tận tụy của các lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng theo dõi việc tìm kiếm, mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình”, bà Tý chia sẻ.

Bà cũng cho biết thường kể cho con cháu nghe về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời vận động đồng đội, bạn bè cùng tham gia tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Giữa dòng người đứng hai bên đường, những nhành hoa trắng được nâng niu như lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của đất nước được trở về, thêm hy vọng cho những gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng tin người thân.