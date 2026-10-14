Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng:

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự Lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Về phía Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 7.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, trường và lực lượng vũ trang, nhân dân Thành phố; các cựu chiến binh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng hương tại nhà bia anh hùng liệt sĩ quận 10 cũ trước buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quận 10; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng học tập, chiến đấu, công tác, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 3 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: "Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.

Chúng ta trân trọng biết ơn bạn bè quốc tế, yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và lẽ phải đã chung sức, chung lòng vì một Việt Nam độc lập, thống nhất".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, xúc động khi nghĩ về những đoàn quân tiến vào Thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê ven họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ cải lương, hay dìu dặt câu hò mái đẩy, miền đất cằn cỗi thiết tha. Có người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo.

Với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc. "Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này vẫn chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay các anh đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân Thành phố", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng.

Di chuyển di quách hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tự đội hình cơ động di chuyển hài cốt liệt sĩ ra Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố: Đầu tiên xe dẫn đường của Công an và Quân đội; thứ hai là xe chỉ huy; thứ ba xe Tổ Quân kỳ; thứ tư xe đội Danh dự; thứ năm xe chở hoa; thứ sáu đội hình xe chở hài cốt liệt sĩ (có 8 xe); thứ bảy xe cứu kéo; thứ tám xe Kiểm soát quân sự.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình gồm: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Người dân và học sinh trang nghiêm chờ đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trước đó, từ sáng sớm, tại Công viên Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, tăng ni, Phật tử thành kính dâng hương, tụng kinh cầu siêu, tưởng niệm 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây, trước Lễ viếng, truy điệu và an táng.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố, công tác chuẩn bị cho Lễ an táng các anh hùng liệt sĩ đã sẵn sàng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni, Phật tử thực hiện nghi thức niệm Phật, tụng kinh cầu siêu, dâng hương và thắp nến tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghi thức thể hiện lòng thành kính, cầu nguyện anh linh các liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.