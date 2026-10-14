Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ. Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc