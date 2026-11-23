Trong không gian biển trời, lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân đối với những chiến sĩ đã hy sinh, những ngư dân tử nạn trên biển; đồng thời, chia sẻ những mất mát với gia đình các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân.

Trang nghiêm, thành kính tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Nguyễn Nam

Biển không chỉ là địa bàn thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng mà còn là không gian lao động, mưu sinh của hàng nghìn ngư dân. Trong quá trình làm nhiệm vụ và hoạt động trên biển, nhiều cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đã phải đối mặt với hiểm nguy, có người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi. Sự hy sinh ấy để lại nỗi đau, mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và cộng đồng.

Lễ tưởng niệm thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ, vì cuộc sống và sự bình yên trên biển. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh. Đây không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến vì nhiệm vụ, vì cuộc sống và sự bình yên trên biển, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển đối với các gia đình có người thân tử nạn.

Lễ tưởng niệm còn góp phần nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn biển, đảo; chủ động hỗ trợ, bảo vệ ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển. Mỗi chuyến tuần tra, mỗi nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn không chỉ là yêu cầu công tác mà còn thể hiện trách nhiệm đối với tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân.

Quang cảnh lễ tưởng niệm diễn ra trên sân đáp máy bay của Kỳ hạm 8004. Ảnh: Nguyễn Nam

Kết thúc buổi lễ, những con tàu tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ. Lòng tri ân đối với những người đã hy sinh được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên biển, đảo và đồng hành cùng ngư dân.