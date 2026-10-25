Trang nghiêm Lễ tưởng niệm 5 năm ngày Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Chư tôn giáo phẩm dự lễ tưởng niệm

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự); cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, môn đồ pháp quyến và đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Phút mặc niệm tưởng nhớ công đức cao dày của Đức Đệ tam Pháp chủ đối với Đạo pháp và Dân tộc

Trong không khí trầm hùng của tiếng chuông trống Bát-nhã, Ban Nghi lễ đã cung nghinh chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội quang lâm Giác linh đài.

Dưới sự xướng lễ của Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, toàn thể đạo tràng đã cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị và dành một phút mặc niệm trang nghiêm, hướng tâm tưởng nhớ công đức cao dày của Đức Đệ tam Pháp chủ đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tuyên đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể đại chúng trang nghiêm lắng nghe Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tuyên đọc Lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN kính dâng Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ.

“Kể từ ngày giả hạc cao bay, tùng xanh rũ lá, chốn không môn mây ẩn bóng Ưu đàm, thuyền Bát-nhã xuôi dòng bản thể... Dẫu trước đạo phong tôn kính của ngài, tất cả từ ngữ tán dương của thế gian đều vô nghĩa, song hàng hậu học xin mượn ngôn từ thô thiển ôn lại những công hạnh cao cả của ngài để làm tấm gương tu tập soi chung.”, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch xúc động bày tỏ.

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch đã ôn lại cuộc đời hơn một trăm năm thác tích trần hoàn của bậc thạch trụ tùng lâm. Từ thuở đồng chân nhập đạo, ngài một lòng tinh tấn tu hành, giữ gìn và trùng hưng chốn Tổ. Suốt cuộc đời, Đại lão Hòa thượng luôn nhắc nhở hàng môn đệ: “Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị thầy - trò, thầy - trò tương tục mới là mạch sống Phật môn”. Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp hay khi được Giáo hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ tối cao, ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ đạo. Trong trượng thất đơn sơ nơi mái chùa Viên Minh cổ kính, bất kể thời cuộc đổi thay, ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục: tay lần tràng hạt, miệng niệm Nam-mô, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của đức Như Lai được Tổ Tổ tương truyền.

Môn hạ đệ tử

Đặc biệt, lời tưởng niệm của Giáo hội nhấn mạnh ba phẩm hạnh cao cả kết tinh trọn vẹn nơi cuộc đời đạo hạnh của Đức Đệ tam Pháp chủ: “Thiên hạ hữu đạt tôn tam: Tước nhất, Xỉ nhất, Đức nhất” – cuộc đời ngài hội đủ ba điều mà thiên hạ ai ai cũng cúi đầu kính ngưỡng: Ngôi vị cao nhất, tuổi thọ dài nhất và đức độ sáng nhất. Cả thân giáo và khẩu giáo của ngài chính là di sản vô giá để lại cho Giáo hội và bao thế hệ người con Phật hôm nay và mai sau.

Sau lời tưởng niệm, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã đối trước di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ dâng hương cúng dường Giác linh, bày tỏ niềm tri ân vô biên trước đạo hạnh cao dày của bậc Thiền gia Pháp chủ.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Trước linh đài hương trầm quyện tỏa, chư tôn giáo phẩm và đại chúng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện Đàm hoa, phát triển đạo vàng; đồng thời đồng lòng phát nguyện: toàn thể Giáo hội quyết tâm đoàn kết, thực hiện trọn vẹn di nguyện của Đức Đệ tam Pháp chủ, chung tay xây dựng và phát triển ngôi nhà GHPGVN ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.

Tiếp đó, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng thanh tụng chú Đại bi, Bát-nhã tâm kinh và trì niệm Phật hiệu A Di Đà liên hồi, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ thượng phẩm thượng sanh, tái hiện ta-bà, tùy duyên hóa độ.

Chư tôn đức đồng thanh tụng chú Đại bi, Bát-nhã tâm kinh và trì niệm Phật hiệu A Di Đà

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quỳ, sinh ngày 12-4-1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Xuất gia tu học từ năm lên 9 tuổi, Đại lão Hòa thượng đã trải qua hơn một thế kỷ gắn bó trọn đời với nếp sống thiền gia phạm hạnh nơi tổ đình Viên Minh. Suốt cuộc đời tu hành, ngài tinh tấn tu trì, trước thuật, dịch giải nhiều bộ kinh tạng và đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức.

Quang cảnh buổi lễ

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN và tiếp tục được suy tôn tại các kỳ Đại hội VII, VIII.

Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9-Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh; trụ thế 105 năm, 85 hạ lạp, để lại tấm gương đạo hạnh thanh tịnh muôn đời cho Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ