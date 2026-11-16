Trang nghiêm Lễ tưởng niệm 10 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch tại tổ đình Tường Vân

Chư tôn Trưởng lão dâng hương tưởng niệm

Hiện diện dâng hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Hòa thượng Thích Khế Chơn; chư Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa; chư Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế.

Tham dự còn có các vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội); Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Hòa thượng Thích Huệ Phước; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Trung ương; cùng chư vị Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế; Tăng Ni các tự viện cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Lãnh đạo chính quyền tham dự

Tham dự lễ tưởng niệm còn có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Văn hoá Tư tưởng Trung ương; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Huế; cùng quý vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.Huế.

Vào lúc 9 giờ, chư Tăng môn đồ pháp quyến cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đương vi sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành lễ cúng ngọ theo nghi thức thiền môn xứ Huế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành khóa lễ cúng ngọ truyền thống

Sau đó, lễ tưởng niệm 10 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch trang nghiêm diễn ra tại thiền đường, nơi ngài sinh hoạt, làm việc và tu tập lúc sinh tiền.

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Huệ Phước cung tuyên tiểu sử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện, thế danh Nguyễn Hội, pháp danh Tâm Ngộ, pháp tự Chơn Thiện, pháp hiệu Viên Giác, là đệ tử cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất. Hòa thượng sinh ngày 1-12-1942 (24-10-Nhâm Ngọ) tại làng Dưỡng Mong thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên nay là phường Mỹ Thượng, TP.Huế.

Hòa thượng Thích Huệ Phước cung tuyên tiểu sử

Năm 1960, hội đủ duyên lành, ngài được Đức Tăng thống bấy giờ là trú trì tổ đình Tường Vân cho xuất gia, làm thị giả cho ngài; thọ Sa-di giới ngày 17-11-Quý Mão (1963) tại tổ đình Tường Vân.

Bảy tháng sau, tức năm Giáp Thìn (1964), ngài được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Quảng Đức - Việt Nam Quốc Tự (Sài Gòn), do Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất làm Hòa thượng Đường đầu.

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng tham dự lễ tưởng niệm

Trong sự nghiệp tu học của mình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự ổn định và phát triển của GHPGVN, thể hiện qua việc định hướng và xây dựng Giáo hội vững mạnh. Đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục, ngài đã kế thừa các bậc tiền bối và phát triển nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Trưởng lão Hòa thượng còn tiêu biểu cho tiếng nói trí tuệ của một bậc chân nhân. Nhiều công trình nghiên cứu và dịch thuật giá trị của ngài trở thành nguồn tài liệu căn bản cho việc tham cứu học tập và giảng dạy tại các cấp Phật học, thuyết giảng Phật pháp ở các tỉnh thành.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại thiền đường - nơi Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh hoạt, làm việc và tu tập lúc sinh tiền

Những công trình dịch thuật và biên soạn của cố Trưởng lão Hòa thượng gồm có: Phật học khái luận, Tăng-già thời Đức Phật, Tư tưởng kinh Pháp hoa, Tư tưởng kinh Kim cang, Tư tưởng kinh Địa Tạng, Tư tưởng kinh Di Đà, Những hạt sương, Hoa ngọc lan, Tư tưởng Việt Nam, Bàn về Tây du ký của Ngô Thừa Ân...

Thuận theo quy luật vô thường, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 8-11-2016 (nhằm ngày 9-10-Bính Thân), Trưởng lão Hòa thượng xả báo thân, an nhiên thị tịch tại tổ đình Tường Vân.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn đọc lời tưởng niệm

Trong niềm xúc động, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn đọc lời tưởng niệm.

“Tưởng niệm về Hòa thượng là tưởng nhớ về sự nghiệp Phật học và giáo dục mà Hòa thượng thường trăn trở. 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày Hòa thượng xả bỏ báo thân, nhưng dấu chân hành trạng của Hòa thượng vẫn còn in đậm. Toàn thể Hội đồng Điều hành Học viện trân quý, gìn giữ và tiếp nối di sản trồng người mà Hòa thượng để lại… nguyện chung sức, chung lòng tiếp tục phát triển Học viện Phật giáo VN tại Huế đào tạo Tăng Ni có đạo phong và học phong.", Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo tại Huế đương nhiệm, bày tỏ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đã nhắc lại cuộc đời phụng sự của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện đối với Đạo pháp và Dân tộc; là tấm gương để hàng hậu học noi theo trên bước đường hành đạo.

Là pháp hữu xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong thời gian dài từ lúc theo học Viện Đại học Vạn Hạnh cho đến lúc phụng sự GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhấn mạnh về phẩm hạnh và trí tuệ, lối sống vô ngã của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện lúc sinh tiền.

Theo ngài, đó là bài học quý giá cho Tăng Ni, người xuất gia và Phật tử cư sĩ nhớ về và noi theo để thực sự có lợi lạc thiết thực hiện tại cho mình, góp phần trang nghiêm Giáo hội và xây dựng quê hương.

Nhất tâm cầu nguyện

Trong không trí trang nghiêm, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng và Tăng Ni, Phật tử dâng hương tưởng niệm về một bậc hành giả phạm hạnh mẫu mực, một vị đồng môn pháp lữ có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bàn làm việc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện lúc sinh tiền