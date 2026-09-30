Trang nghiêm lễ truy điệu, đưa 30 hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng

Lễ truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị.

Dự lễ có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Không gian buổi lễ lắng đọng, trang nghiêm, thể hiện niềm tiếc thương và lòng tri ân đối với những người đã gửi lại tuổi thanh xuân, xương máu nơi chiến trường, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; khẳng định sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và khát vọng độc lập, tự do. Những cống hiến, hy sinh ấy góp phần làm nên hòa bình, độc lập hôm nay, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về với đồng đội, quê hương; là thêm một gia đình có cơ hội biết được nơi người thân đã nằm xuống. Trong số 30 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này có các hài cốt được an táng trong mộ tập thể.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Để đưa các anh trở về, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tìm kiếm đã vượt qua nhiều khó khăn, bám địa bàn, xác minh thông tin, khảo sát và tổ chức tìm kiếm. Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân đã góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về yên nghỉ bên đồng đội.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng danh dự trang trọng đưa 30 hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị, 30 người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về bên đồng đội sau những năm tháng dài xa cách. Sự trở về ấy là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị hiện là nơi an nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ. Hôm nay, nghĩa trang tiếp tục đón thêm 30 người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về trong vòng tay đồng đội, trong sự thành kính, biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.